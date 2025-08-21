Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни

Про це Еспресо повідомили у команді гурту.

Нова робота народилася з реальних історій українських військових після десятків розмов із друзями та знайомими на фронті.

"Хтось розповідав, як уперше одягнув камуфляж. Хтось — як зарядив свій перший "калаш". Інші — як готувались до бою наступного дня, і ця розмова звучала як прощальна. Таких історій — безліч. Але найціннішими словами, які я чув від хлопців з фронту, завжди були: "Обіцяю повернутись живим". Можна сказати, з кожної історії — по слову. Так і народилась пісня", - поділився Василь Марущак, фронтмен гурту, автор слів і музики.

Він присвятив її всім українським захисникам і особисто своєму другу дитинства, який нещодавно повернувся з полону.

"Ця пісня для мене є дуже важливою, тому я довірився саундпродюсеру Віталію Телезіну. Ми вже не одну пісню записали на 211 Recording Studio у Києві. А оскільки я перебуваю на реабілітації у США, то вокал записав у студії Slamak Music Production у Чикаго під онлайн-контролем Віталія", - уточнив.

Режисером кліпу став Віктор Скуратовський. Він одразу запропонував знімати відео з реальними військовими на території бойових дій.

"У кліпі немає жодного актора. У зйомках взяли участь бійці 45-ї артилерійської бригади, а також маленька дівчинка зі Слов’янська, яка подарувала нам частинку тепла й надії. Я їм дуже вдячний. Цим відео і піснею ми хочемо донести віру людей у перемогу та підтримати військових і їхні родини. Бо найголовніше — повернутись живим", — підкреслив Марущак.