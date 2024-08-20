Imagine Dragons підняли український прапор на концерті в Чикаго
Фронтмен американського попрок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту в США підтримав Україну, піднявши синьо-жовтий стяг
Відео в своєму телеграм-каналі поділився журналіст Андрій Цаплієнко.
18 серпня популярний американський попрок-гурт Imagine Dragons відіграв концерт у Чикаго. Під час виступу відвідувачі, які стояли біля сцени, передали солісту гурту Дену Рейнольдсу прапор України.
Виконуючи пісню Walking the Wire, фронтмен бенду взяв синьо-жовтий стяг і почав ним розмахувати. Відео потрапило в соцмережу.
Це не вперше, коли Imagine Dragons висловлюють свою підтримку Україні під час концертів.
У липні 2022 року Imagine Dragons стали амбасадорами платформи UNITED24 та долучилися до збору коштів на автівки швидкої допомоги типу С — завдяки таким реанімобілям медики можуть врятувати життя навіть важкопораненим.
У травні 2023 року гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко. Згодом музиканти дали концерт у Варшаві та запросили на сцену хлопця зі зруйнованого Росією села на Миколаївщині.
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