Imagine Dragons підняли український прапор на концерті в Чикаго

Відео в своєму телеграм-каналі поділився журналіст Андрій Цаплієнко.

18 серпня популярний американський попрок-гурт Imagine Dragons відіграв концерт у Чикаго. Під час виступу відвідувачі, які стояли біля сцени, передали солісту гурту Дену Рейнольдсу прапор України.

Виконуючи пісню Walking the Wire, фронтмен бенду взяв синьо-жовтий стяг і почав ним розмахувати. Відео потрапило в соцмережу.

Це не вперше, коли Imagine Dragons висловлюють свою підтримку Україні під час концертів.

У липні 2022 року Imagine Dragons стали амбасадорами платформи UNITED24 та долучилися до збору коштів на автівки швидкої допомоги типу С — завдяки таким реанімобілям медики можуть врятувати життя навіть важкопораненим.

У травні 2023 року гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко. Згодом музиканти дали концерт у Варшаві та запросили на сцену хлопця зі зруйнованого Росією села на Миколаївщині.