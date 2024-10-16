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"Історичний сенс для нації": Національна університетська бібліотека Страсбурга відкрила українську полицю

Ксенія Золотова
16 жовтня, 2024 середа
01:56
Культура Бібліотека

15 жовтня у Національній університетській бібліотеці Страсбурга відкрили книжкову полицю з новими україномовними виданнями

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Національна університетська бібліотека Страсбурга є другою за значенням науковою бібліотекою Франції, де на церемонії відкриття української полиці були присутні постійні представники 4 країн-членів Ради Європи.

"Ця книжкова полиця - не просто колекція книг, а свідчення сили та стійкості української культури. Проєкт "Українська книжкова полиця", започаткований першою леді України Оленою Зеленською, має на меті донести багатство української літератури до світу", - сказав на відкритті голова представництва України в Раді Європи Борис Тарасюк. 

За його словами, маючи понад 190 книжкових полиць по всьому світу та колекцію з 49 тис. книг, цей проєкт прокладає шлях до кращого розуміння української нації та історії.

Постійний представник Франції у Раді Європи Пап Ндіайє заявив, що війна, яку продовжує РФ в Україні, це також напад на культуру: "Це агресія проти музеїв, які були зруйновані, бібліотеки, які були розбиті, всього, що має історичний та культурний сенс для української нації".

Ндіайє наголосив, що потрібно вже зараз думати, як допомогти відновити і відтворити культурну спадщину, яка була пошкоджена.

"І що може бути доречніше, ніж думати про це тут, в університетській бібліотеці Страсбурга, яка також колись була знищена війною, а потім відроджена. Я бачу в цьому знак, я бачу в цьому символ, а також, можливо, з часом, ноу-хау, яке є тут, в бібліотеці, і яке, я сподіваюся, ми зможемо використати для наших українських друзів", - розповів він.

За словами директора страсбурзької бібліотеки Алена Кола, його заклад збирається співпрацювати з Національною бібліотекою України, зокрема, обмінюватись фондами та проводити спільні акції.

Книжкову поличку також відкривали постійний представник Німеччини в РЄ Хайке Тьєле та Литви - Андріус Крівас. Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв подарував бібліотеці видання про історію кримських татар. Усього на новій полиці в бібліотеці з’явилось близько 70 цілком нових українських видань.

Довідково. Проєкт "Українська книжкова поличка", що реалізується під патронатом Першої Леді України Олени Зеленської, є спільною ініціативою, яку МЗС, МКІП та УІК запустили ще до повномасштабної агресії Росії проти України. Одним із його завдань є виведення української культури з тіні російської колоніальної думки, протидія російській пропаганді та відкриття України для іноземної аудиторії через літературу.

  • 12 і 13 жовтня у Києві відбулося офіційне відкриття найбільшої книгарні мережі "КнигоЛенд". Триповерховий простір із книжками, кавою та вином розташовано неподалік метро "Олімпійська".

 

Теги:
Суспільство
Франція
Світ про Україну
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