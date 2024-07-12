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Історії в'язнів, які опинилися в окупації: в Києві представили документальну стрічку "Поверніть мене додому"

12 липня, 2024 п'ятниця
06:37
Культура в'язниця

У четвер, 11 липня, в київському "Українському домі" відбулася прем'єра документального фільму "Поверніть мене додому" про історії депортованих в'язнів, які опинилися в окупації

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Прем'єрний показ відбувся в "Українському домі".

"Поверніть мене додому" - це фільм про незаконного вивезення засуджених з окупованих територій України до Росії восени 2022 року, а також те, як після відбування покарань у російських в'язницях українці намагаються повернутися додому через Грузію, де відбувся допрем'єрний показ стрічки 23 червня в рамках міжнародного фестивалю "ZEG Tbilisi storytelling festival".

Авторка фільму, журналістка проєкту "Ти як?", Мар'яна Сич розповіла, що усі засуджені - це цивільні люди.

За її словами, депортовані в'язні хочуть повернутися в Україну і наша держава має боротися за кожного з них абсолютно так само, як і за кожну депортовану українську дитину та військовополонених.

"Вибір складний в обмежений період часу, в більшості його не було. Ми їх по суті примусово залишили в окупації, віддавши в руки росіянам", - наголосив міністр юстиції України Денис Малюська.

Також після перегляду стрічки пройшла дискусія на тему "Чи можливі ордери МКС проти посадовців РФ?". В обговоренні взяли участь правозахисники, представників влади та медіа. 

  • Окупанти в Росії під час допитів змушують депортованих громадян України записувати відео на підтримку так званої спеціальної воєнної операції.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
полонені
Війна з Росією
новини Києва
воєнні злочини Росії
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