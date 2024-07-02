Росіяни змушують українців під час допитів записувати відео на підтримку "СВО", - Спротив
Окупанти в Росії під час допитів змушують депортованих громадян України записувати відео на підтримку так званої спеціальної воєнної операції
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російське ФСБ під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з Батьківщини до РФ", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що під час допитів російські окупанти змушують депортованих в РФ українців, аби "уникнути проблем", записувати відео на підтримку війни в Україні в межах інформаційної кампанії ворога.
"Фактично українців використовують як заручників ситуації. Такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житло та рідного краю", - наголошують у ЦНС.
- 2 квітня повідомлялось, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської області створюють "шкільні музеї спеціальної воєнної операції", завдяки яким поширюють свою пропаганду.
- 11 червня стало відомо, що російська влада тепер не видає навчальні візи іноземним студентам. Натомість Кремль вербує їх до участі у війни проти України та змушує підписувати контракти із міністерством оборони РФ.
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