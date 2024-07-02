Росіяни змушують українців під час допитів записувати відео на підтримку "СВО", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російське ФСБ під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з Батьківщини до РФ", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що під час допитів російські окупанти змушують депортованих в РФ українців, аби "уникнути проблем", записувати відео на підтримку війни в Україні в межах інформаційної кампанії ворога.

"Фактично українців використовують як заручників ситуації. Такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житло та рідного краю", - наголошують у ЦНС.