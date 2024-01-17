Jerry Heil стала членом журі міжнародного європейського конкурсу MME AWARDS

Про це вона повідомила в Instagram.

Українська музикантка Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil, цьогоріч опинилась у журі міжнародного європейського конкурсу MME AWARDS, в якому виграла тогоріч.

MME AWARDS - це премія, що відзначає нових представників поп- та сучасної музики та фінансується ЄС. Нагороди MME вручають музикантам, які представляють європейське звучання завтрашнього дня.

"Чи могла трирічна Яна, яка тоді починала свій музичний шлях, уявити те, що її професійній точці зору довіряють на престижному щорічному європейському конкурсі? Та може, й могла. Батьки навчили мене нічого собі не забороняти в уяві. Але трошечки невтомної праці на улюблену справу протягом 25 років поспіль — і ось я тут. Усе легко!", - прокоментувала Jerry Heil.

У 2023 році вона стала лауреаткою Music Moves Europe Awards 2023 у номінації Public Choice. Як переможниця Jerry Heil отримала 5 тис. євро та виступ у студії Deezer.

У січні 2022 року лауреаткою Music Moves Europe Awards стала українська співачка Аліна Паш. А лауреаткою Music Moves Europe Awards 2021 стала Alyona Alyona. Окрім цього вона отримала найбільше голосів публіки у номінації Public Choice Award, отримавши дві перемоги премії.



