Jerry Heil та Alyona Alyona показали чорно-білі образи для Євробачення-2024

Знімками вони поділились у спільному дописі в instagram.

До першого виступу виконавиць на сцені Євробачення залишається 19 днів. Тому артистки вирішили поступово розповідати про свій образ і номер.

Jerry Heil та Alyona Alyona показали фото, на яких вони позують у чорно-білих нарядах. Перший варіант парного образу - це total black для Яни, який складається з чорної сорочки з V-подібним вирізом і широких штанів, та чорно-білий костюм Alyona Alyona. Для реперки обрали чорну шкірянку поверх білої сорочки та акцентну краватку, а також білі штани з широкими діагональними срібними смугами.

Фото: Instagram Jerry Heil та Alyona Alyona

Фото: Instagram Jerry Heil та Alyona Alyona

"Без темряви ми не знали б, що таке світло, проте є закон природи: після ночі завжди настає день", - зазначили артистки.

Другий варіант - чорна мідісукня з білою краваткою і чорні босоніжки із закритим носом та білі шкарпетки для Jerry Heil, а також чорні штани й чорний тренч для Alyona Alyona.

Фото: Instagram Jerry Heil та Alyona Alyona

Фото: Instagram Jerry Heil та Alyona Alyona

Вони також прокоментували своє шоу.

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"Відповідь на питання, чи поміняли ми номер, наразі така. Чекайте більше деталей згодом: з ким ми працюємо над номером, що в ньому буде, як ми виглядатимемо", - додали вони.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Раніше лекторка Академії стилю та дизайну Андре Тана Крістіна Алексейчук прокоментувала образи артисток на Нацвідборі. Вона зазначила, що верхній одяг на Alyona Alyona під час виступу у фіналі виглядав недоречно.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.