Художниця Гапчинська створила картини із зображенням очільника ГУР Буданова

Про це начальник ГУР МО України повідомив у Telegram.

Зокрема очільник української розвідки розповів про жабеня Петра.

"Несподівано дізнався, що українська художниця Євгенія Гапчинська, творчість якої давно шаную, написала картини з моїм жабеням. Насправді Петро уже давно не жабеня, а справжній довгожитель - йому 17 років. Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен", - написав Буданов.

Одну з картин художниця назвала "Чарівна посмішка Буданова", її Євгенія Гапчинська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Інша робота має назву "Буданов і чарівне жабеня"

Фото: t.me/ChiefUkrDIU