Художниця Гапчинська створила картини із зображенням очільника ГУР Буданова
Українська художниця Євгенія Гапчинська створила картини, на яких зобразила очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова та його жабеня
Про це начальник ГУР МО України повідомив у Telegram.
Зокрема очільник української розвідки розповів про жабеня Петра.
"Несподівано дізнався, що українська художниця Євгенія Гапчинська, творчість якої давно шаную, написала картини з моїм жабеням. Насправді Петро уже давно не жабеня, а справжній довгожитель - йому 17 років. Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен", - написав Буданов.
Одну з картин художниця назвала "Чарівна посмішка Буданова", її Євгенія Гапчинська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Інша робота має назву "Буданов і чарівне жабеня"
Фото: t.me/ChiefUkrDIU
- 14 листопада 2015 року Євгенія Гапчинська розповіла Еспресо.TV про запоруки успіху, найближчі плани, любов до українського народного костюма і місця для усамітнення.
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