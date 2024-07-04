Київрада затвердила порядок створення муралів у столиці

Таке рішення ухвалили 4 липня на пленарному засіданні Київради, передає пресслужба КМДА.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, документ визначає механізми нанесення муралів, їхнього збереження та демонтажу, а також процедуру розгляду питань і прийняття рішень про нанесення монументальних розписів у міському просторі.

"Київ – місто з багатою віковою історією, визначною культурною спадщиною, архітектурою та сучасною інфраструктурою. Сьогодні мурали стали невіддільною частиною міського середовища. Багато з них дійсно прикрашають місто та привертають увагу киян, і за останні роки кількість ініціатив щодо створення муралів значно зросла. Водночас почастішали випадки, коли мурали стають предметом критики професійного середовища та незадоволення в суспільстві, зокрема щодо неналежного розташування та сумнівного сюжету нових стінописів", - пояснила вона мету ухвалення нового порядку створення муралів.

"Для напрацювання прозорого та дієвого порядку комісія провела круглий стіл, консультації та зустрічі з професійним середовищем, представниками громадськості та міської влади. Київ – перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, що визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів, сприятиме гармонізації нових стінописів з міським середовищем і дозволить захистити місто та публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини", - додала Вікторія Муха.

Для розгляду ініціатив буде створено консультативно-дорадчий орган – Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення муралів у Києві, яка складатиметься з 11 осіб, і до складу увійдуть 5 представників від міської влади та 6 незалежних експертів. Ця комісія визначатиме мету та доцільність нанесення муралів, їхню актуальність і соціальний вплив, а також те, чи є обрана локація вдалою.

Крім того, порядок передбачає, що в місті не допускається створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини та стінописів, що містять заборонений законом контент чи рекламу.