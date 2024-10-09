Кліп знімали в Києві: пісня Майлі Сайрус і Марка Ронсона зібрала 1 млрд прослуховувань на Spotify
Пісня Nothing Breaks Like A Heart через майже 6 років після випуску отримала понад 1 млрд прослуховувань на стримінговому сервісі Spotify
На це звернуло увагу видання NV.
Композиція британського музиканта Марка Ронсона та американської співачки Майлі Сайрус Nothing Breaks Like A Heart вийшла 30 листопада 2018 року. На сьогодні на стримінгу Spotify трек прослухали 1,001 млрд разів.
Кліп, який також вийшов 30 листопада 2018 року, знімали у Києві. У кадрі можна побачити Дарницький міст, вид на лівий і правий береги. Для зйомок кліпу міст перекривали на два дні. Кліп зібрав 400,6 млн переглядів.
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