Комік "Ліги Сміху", воїн 3-ї штурмової Віктор Розовий показав наслідки важкого поранення
Український гуморист Віктор Розовий, який з початку повномасштабного вторгнення долучився до 3-ї окремої штурмової бригади, показав себе після важкої травми голови
Знімком він поділився в сторіс в instagram.
35-річний український комік, учасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який продовжує відновлення після важкої травми голови, поділився новим знімком. Військовослужбовець показався після складного уламкового поранення в голову.
На голові захисника помітні чисельні шрами, а на маківці - великий слід. Проте Розовий, схоже, не втрачає почуття гумору.
"Той во, впав", - підписав він знімок.
Фото: instagram Віктора Розового
Військовий переніс кілька хірургічних втручань. Наразі, за словами його обраниці Ольги Мерзлікіної, він проходить реабілітацію. Чи відбувається це в Україні або за кордоном, наразі невідомо.
Віктор Розовий долучився до 3-ї окремої штурмової бригади на початку повномасштабної війни. Воїн отримав складне поранення під час виконання бойового завдання.
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