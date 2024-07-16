Комік "Ліги Сміху", воїн 3-ї штурмової Віктор Розовий показав наслідки важкого поранення

Знімком він поділився в сторіс в instagram.

35-річний український комік, учасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який продовжує відновлення після важкої травми голови, поділився новим знімком. Військовослужбовець показався після складного уламкового поранення в голову.

На голові захисника помітні чисельні шрами, а на маківці - великий слід. Проте Розовий, схоже, не втрачає почуття гумору.

"Той во, впав", - підписав він знімок.

Фото: instagram Віктора Розового

Військовий переніс кілька хірургічних втручань. Наразі, за словами його обраниці Ольги Мерзлікіної, він проходить реабілітацію. Чи відбувається це в Україні або за кордоном, наразі невідомо.

Віктор Розовий долучився до 3-ї окремої штурмової бригади на початку повномасштабної війни. Воїн отримав складне поранення під час виконання бойового завдання.

