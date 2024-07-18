Кондратюк відреагував на заклики Лорак до миру на Словʼянському базарі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ".

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про виступ Ані Лорак та Таїсії Повалій у Білорусі на фестивалі "Слов'янський базар у Вітебську". Обидві співачки є уродженками України, які не засудили розвʼязану Росією повномасштабну війну в Україні та продовжують розвивати карʼєру в країні-агресорці.

Повалій співала у Вітебську українською, а Лорак заявила, що мріє про мир в усьому світі. Кондратюк поділився, що не вважає за потрібне звертати на них уваги.

"Це паскудно. По-перше, вони виступали не від України, а від себе. По-друге, вони не могли не приїхати, тому що їх запрошував один диктатор, а вони живуть на батьківщині іншого диктатора. Якась маячня про те, що це "дружба народів". Хай вони обидві приїдуть в Курахове, посидять і почують, як звучить "дружба народів". Вона звучить зовсім не так, як вони співають на "Словʼянському базарі". Дві паскудні російські шльондри, російські громадянки. Я навіть про них говорити не хочу. Це лайно, яке співає", – заявив Кондратюк.

Продюсер переконаний, що українцям слід забути про цих співачок, які підтримують війну. На його думку, їх слід позбавити звань, а СБУ повинна розуміти, що "ті фрази, які вони говорили, тягнуть на нормальний термін".

