Леді Гага виступила но концерті у Лас-Вегасі в сукні від українського дизайнера
Американська співачка Леді Гага виступила на своєму джазовому шоу La Vie En Rose у Лас-Вегасі в сукні від українського бренду SANTA
Про це повідомили на сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram.
Сукня для співачки була створена за рекордно короткий проміжок часу у співпраці українського бренду SANTA, засновницею якого є Яна Станіславська, та особистого стиліста Леді Гаги Тома Іребаута. Вбрання складалося з основи у білизняному стилі, накидки та пір'я та було дещо асиметричним: один рукав довгий, а на іншому боці його взагалі не було. Кожен край сукні був прикрашений страусовим пір'ям.
"Креативній команді ательє вдалося створити кастомну сукню всього за 4 дні — це результат плідної співпраці зі стилістом співачки Томом Іребаутом", - йдеться у повідомленні.
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