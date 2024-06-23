Леді Гага виступила но концерті у Лас-Вегасі в сукні від українського дизайнера

Про це повідомили на сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Сукня для співачки була створена за рекордно короткий проміжок часу у співпраці українського бренду SANTA, засновницею якого є Яна Станіславська, та особистого стиліста Леді Гаги Тома Іребаута. Вбрання складалося з основи у білизняному стилі, накидки та пір'я та було дещо асиметричним: один рукав довгий, а на іншому боці його взагалі не було. Кожен край сукні був прикрашений страусовим пір'ям.

"Креативній команді ательє вдалося створити кастомну сукню всього за 4 дні — це результат плідної співпраці зі стилістом співачки Томом Іребаутом", - йдеться у повідомленні.