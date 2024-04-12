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Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть кулінарне шоу на Netflix

12 квітня, 2024 п'ятниця
17:13
Культура На фото: Меган Маркл та принц Гаррі

Герцог і герцогиня Сассекські запускають на Netflix два телепроєкти: Меган Маркл розповідатиме про приготування їжі й садівництво, а принц Гаррі - про поло

Про це пише Deadline.

Подружжя Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть телепроєкти на Netflix, що стали частиною загальної угоди, яку вони підписали з компанією у 2020 році. 

Шоу Меган Маркл розповідатиме про приготування їжі, садівництво, розваги та дружбу. Воно буде створюватися Sony Pictures Television. Шоураннером стане Лія Гарітон, відома продюсерка шоу "Селена (Гомес) + Шеф".

Другий проєкт, знятий на Відкритому чемпіонаті США з поло, буде вести принц Гаррі. Він розповідатиме про світ цього захопливого виду спорту. Принц Гаррі, який сам є досвідченим гравцем у поло, виступить виконавчим продюсером шоу.

Обидва шоу знаходяться на ранніх стадіях виробництва, і їхні назви та дати релізів ще не оголошені.

Це останні проєкти пари на Netflix. У грудні 2022-го вийшов документальний серіал "Гаррі та Меган". Вони також створили серію інтерв’ю Live To Lead за участю Грети Тунберг і Глорії Стейнем, а також серію документальних фільмів "Серце Гаррі Нескореного".

8 грудня 2022-го на Netflix відбулась премʼєра документального серіалу "Гаррі і Меган", який став скандальним ще до свого виходу. Шоу показує історію принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яку, як вони обидва заявляли, їм не дозволяли розповідати. Однак у серіалі міститься і чимало негативних висловлювань про членів королівської родини.

Британці, шанувальники королівської родини, обурились, що в серіалі згадали про расизм у монаршій сімʼї. Вони вимагали покарати герцогів Сассекських, позбавивши їх титулів.

Теги:
Суспільство
Netflix
Принц Гаррі
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