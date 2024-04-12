Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть кулінарне шоу на Netflix
Герцог і герцогиня Сассекські запускають на Netflix два телепроєкти: Меган Маркл розповідатиме про приготування їжі й садівництво, а принц Гаррі - про поло
Про це пише Deadline.
Подружжя Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть телепроєкти на Netflix, що стали частиною загальної угоди, яку вони підписали з компанією у 2020 році.
Шоу Меган Маркл розповідатиме про приготування їжі, садівництво, розваги та дружбу. Воно буде створюватися Sony Pictures Television. Шоураннером стане Лія Гарітон, відома продюсерка шоу "Селена (Гомес) + Шеф".
Другий проєкт, знятий на Відкритому чемпіонаті США з поло, буде вести принц Гаррі. Він розповідатиме про світ цього захопливого виду спорту. Принц Гаррі, який сам є досвідченим гравцем у поло, виступить виконавчим продюсером шоу.
Обидва шоу знаходяться на ранніх стадіях виробництва, і їхні назви та дати релізів ще не оголошені.
Це останні проєкти пари на Netflix. У грудні 2022-го вийшов документальний серіал "Гаррі та Меган". Вони також створили серію інтерв’ю Live To Lead за участю Грети Тунберг і Глорії Стейнем, а також серію документальних фільмів "Серце Гаррі Нескореного".
8 грудня 2022-го на Netflix відбулась премʼєра документального серіалу "Гаррі і Меган", який став скандальним ще до свого виходу. Шоу показує історію принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яку, як вони обидва заявляли, їм не дозволяли розповідати. Однак у серіалі міститься і чимало негативних висловлювань про членів королівської родини.
Британці, шанувальники королівської родини, обурились, що в серіалі згадали про расизм у монаршій сімʼї. Вони вимагали покарати герцогів Сассекських, позбавивши їх титулів.
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