Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть кулінарне шоу на Netflix

Про це пише Deadline.

Подружжя Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть телепроєкти на Netflix, що стали частиною загальної угоди, яку вони підписали з компанією у 2020 році.

Шоу Меган Маркл розповідатиме про приготування їжі, садівництво, розваги та дружбу. Воно буде створюватися Sony Pictures Television. Шоураннером стане Лія Гарітон, відома продюсерка шоу "Селена (Гомес) + Шеф".

Другий проєкт, знятий на Відкритому чемпіонаті США з поло, буде вести принц Гаррі. Він розповідатиме про світ цього захопливого виду спорту. Принц Гаррі, який сам є досвідченим гравцем у поло, виступить виконавчим продюсером шоу.

Обидва шоу знаходяться на ранніх стадіях виробництва, і їхні назви та дати релізів ще не оголошені.

Це останні проєкти пари на Netflix. У грудні 2022-го вийшов документальний серіал "Гаррі та Меган". Вони також створили серію інтерв’ю Live To Lead за участю Грети Тунберг і Глорії Стейнем, а також серію документальних фільмів "Серце Гаррі Нескореного".

8 грудня 2022-го на Netflix відбулась премʼєра документального серіалу "Гаррі і Меган", який став скандальним ще до свого виходу. Шоу показує історію принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яку, як вони обидва заявляли, їм не дозволяли розповідати. Однак у серіалі міститься і чимало негативних висловлювань про членів королівської родини.

Британці, шанувальники королівської родини, обурились, що в серіалі згадали про расизм у монаршій сімʼї. Вони вимагали покарати герцогів Сассекських, позбавивши їх титулів.