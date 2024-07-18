Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства

Про це повідомили в instagram Лідського університету Беккета.

49-річна учасниця британського гурту Spice Girls, співачка і авторка пісень Мелані Браун отримала почесний докторський ступінь університету Бекета в Лідсі, Велика Британія. Вітаючи Мел Бі, в університеті відзначили її діяльність у боротьбі проти домашнього насильства.

"Щирі вітання Spice Girl та борцю проти домашнього насильства Мелані Браун, якій сьогодні присвоєно ступінь почесного доктора університету Лідса Беккета", - зазначили представники університету.

Уточнюється, що нагорода "відзначає її роль активістки та захисниці жертв домашнього насильства, а також її репутацію всесвітньо визнаної музичної ікони".

Сама Браун поділилась, що ця подія стала особливою для неї.

"Я дуже пишаюся тим, що здобула ступінь доктора Лідського університету Беккета, і тим, що вони дозволили мені стати студенткою - бути студенткою - на курсі допомоги при травмах і фактично скласти іспити. Я так пишаюся всіма, хто закінчив теж цей курс, дивовижними людьми, яких я зустріла за цей час і в класі, і в університеті", - написала співачка.

Фото: Instagram Мелані Браун

Мелані Бі, яка у 2014 році сама стала жертвою домашнього насильства, зазначила, що для неї це значить більше, ніж вона може сказати.

"Це те, що я хотіла зробити для себе, щоб допомогти собі зцілитися, але також щоб я могла допомагати багатьом іншим людям, маючи більше інструментів, і не відчувати травм та справлятися з ними щодня", - додала Браун.



