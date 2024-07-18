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Головна Культура Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства

Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства

18 липня, 2024 четвер
09:06
Культура Мелані Браун

Британська співачка Мелані Браун, найбільш відома як Мел Бі з популярного гурту Spice Girls, здобула докторський ступінь Лідського університету Беккета

Зміст

Про це повідомили в instagram Лідського університету Беккета.

49-річна учасниця британського гурту Spice Girls, співачка і авторка пісень Мелані Браун отримала почесний докторський ступінь університету Бекета в Лідсі, Велика Британія. Вітаючи Мел Бі, в університеті відзначили її діяльність у боротьбі проти домашнього насильства.

"Щирі вітання Spice Girl та борцю проти домашнього насильства Мелані Браун, якій сьогодні присвоєно ступінь почесного доктора університету Лідса Беккета", - зазначили представники університету. 

Уточнюється, що нагорода "відзначає її роль активістки та захисниці жертв домашнього насильства, а також її репутацію всесвітньо визнаної музичної ікони".

Сама Браун поділилась, що ця подія стала особливою для неї. 

"Я дуже пишаюся тим, що здобула ступінь доктора Лідського університету Беккета, і тим, що вони дозволили мені стати студенткою - бути студенткою - на курсі допомоги при травмах і фактично скласти іспити. Я так пишаюся всіма, хто закінчив теж цей курс, дивовижними людьми, яких я зустріла за цей час і в класі, і в університеті", - написала співачка.

Мелані Браун

Фото: Instagram Мелані Браун

Мелані Бі, яка у 2014 році сама стала жертвою домашнього насильства, зазначила, що для неї це значить більше, ніж вона може сказати. 

"Це те, що я хотіла зробити для себе, щоб допомогти собі зцілитися, але також щоб я могла допомагати багатьом іншим людям, маючи більше інструментів, і не відчувати травм та справлятися з ними щодня", - додала Браун.


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Велика Британiя
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