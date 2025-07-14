Міжнародний літературний фестиваль "Фронтера" оголосив програму: 60 учасників із 5 країн

Про це Еспресо повідомили організатори фестивалю.

5-й Міжнародний літературний фестиваль "Фронтера" цьогоріч об’єднає близько 60 учасників з України, Іспанії, Колумбії, Великої Британії, Польщі.

Організатори оголосили насичену програму. У рамках фестивалю відбудуться поетичні читання, фокусні дискусії, публічні розмови, стендап і музичні виступи. Також у програмі – презентація нового випуску журналу Reporters., що вийшов у партнерстві з літературною платформою "Фронтера", публічний запис Kult: Podcast, театрально-музичний перформанс "Rock’n’Roll для ПАКО" від театру "Гармидер", стендап-комікеси про книжки, життя та гумор, виступи гурту "Крихітка" і співачки Марини Круть.

"Цьогорічний фестиваль – про поглиблення принципів, які ми артикулювали попередніми роками, розширення партнерств і ефективну взаємодію, актуальні теми й проактивних людей, про рух до безбарʼєрності й чутливу комунікацію, про пошук того, що тримає разом і дає наснагу", – зазначила засновниця літературної платформи "Фронтера" Елла Яцута.

фото: Микола Цимбалюк

Учасниками заходу стануть Каталіна Гомес Анхель (Колумбія), Марія Сеновійя (Іспанія), Кшиштоф Чижевський (Польща), Капка Кассабова (Шотландія-Болгарія, онлайн). Україну представлятимуть Павло Казарін, Андрій Любка, Ірина Цілик, Володимир Вʼятрович, Юрко Прохасько, Володимир Єрмоленко, Олександр Михед, Богдан Логвиненко, Алім Алієв, Олена Стяжкіна, Павло Коробчук, Артур Дронь, Марічка Паплаускайте, Богдана Романцова, Юлія Ілюха, Тетяна Трощинська, Анастасія Євдокимова, Таня Касьян, Богдан Коломійчук, Тарас Малий, Анастасія Зухвала, Ганна Кочегура, Антон Тимошенко та інші.

Фокус-темою цьогорічного фестивалю є "Спільність".

"Програма "Фронтери" – це спроба поміркувати про спільність у 23 різні способи: у віршах, обговорюючи ландшафти, тексти військових і цивільних, розглядаючи фото з інстаграму, рефлексуючи над історією, шукаючи, які ж наші досвіди, уявлення про світ та надії допоможуть побудувати майбутнє. 23 події – 23 потенційних спільних знаменників. Близько 60 людей у програмі – література, музика, медіа, кінематограф, бізнес, громадський активізм. Різні регіони, спільноти й ідентичності – одна країна. Що зшиває її та що сильніше за протиріччя й непевність? Нехай це буде історія про надію, про щось невідʼємне глибоко в нас, щось, що тримає весь цей час і триматиме далі", – зазначив куратор Микита Москалюк.

Усі події фестивалю відбуватимуться в музейному просторі "Окольний замок". Цьогоріч на "Фронтері" буде спеціальна дитяча програма, яку організовує лабораторія дитячого читання НЦ "Мала академія наук України БараБука". На території також працюватиме книгарня партнерів – Readeat.

фото: Микола Цимбалюк

Події "Фронтери" відбуватимуться українською, англійською та іспанською мовою з перекладом.

Під час заходу спільно з БФ «Ангар.Україна» та AЗОВ.ONE збиратимемо кошти на Сили безпеки й оборони України, ​​діятимуть також інші благодійні та суспільно корисні ініціативи.

Усі заходи фестивалю проводитимуться з дотриманням норм безпеки під час воєнного стану. На локації передбачене укриття, куди в разі повітряної тривоги перенесуть події.

