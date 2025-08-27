Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв" через участь Вуді Аллена у кінофестивалі в Москві

Про це повідомили на facebook-сторінці Молодого театру.

"Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв". 18 вересня 2025 року вистава не відбудеться", - повідомили представники театру.

Вистава на 1 дію "Ріверсайд драйв" була написана американським режисером Вуді Алленом і поставлена в київському театрі режисером Євгеном Галкіним.

"Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів", - наголосив колектив Молодого театру.

Вистава "Ріверсайд драйв" розповідає про 45-річного письменника Джима Свейна — невпевненого в собі чоловіка, в сім’ї якого справжня криза. Він виходить на набережну, щоб зустрітися з кимось чи щось обміркувати. Проте роздуми перериває волоцюга, який з’являється наче нізвідки. Цей жебрак знає про нього все – про дружину й коханку, він наче занурюється у думки головного героя. Безхатько допомагає забезпеченому мешканцю мегаполіса з Ріверсайд драйв розплутати клубок проблем та визначитися з його творчою самоідентифікацією.

Скандал з Вуді Алленом

24 серпня американський режисер Вуді Аллен по відеозвʼязку долучився до Московського тижня кіно. Як пише "Медуза", на запитання, чи має він плани зйомок у Росії, режисер відповів, що таких пропозицій йому не надходило.

МЗС України рішуче засудило участь американського кінематографіста у події країни-агресора.

"Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", - наголосили в МЗС.

Згодом сам Аллен пояснив, що не вважає, що припинення мистецьких діалогів будь-коли є гарним способом допомогти у війні.

Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської скасував заплановану на 31 серпня виставу під назвою "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський".