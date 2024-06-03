Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
Учасники популярного попгурту ABBA Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг отримали орден Вази від шведського короля Карла XVI Густава
Про це повідомляє Dagens Nyheter.
Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія уперше за 50 років вручили лицарські ордени - найвищі нагороди Швеції за виняткові заслуги. Серед 13 діячів, відзначених орденами, були четверо музикантів культового гурту ABBA - Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг.
Карл XVI Густав та королева Сільвія у палаці в Стокгольмі нагородили артистів орденами Вази - один із чотирьох лицарських орденів Швеції, який разом з орденами Меча, Північної Зірки та орденом Серафима є найвищою нагородою країни.
Поп ікони стали одними з перших, хто отримав нагороди від короля та королеви після того, як шведський орден було відроджено через 50 років. У 1974 році влада Швеції вирішила вручати королівський орден лише членам королівського будинку Швеції, а також іноземцям за особливі заслуги перед країною. Шведів вирішили не нагороджувати орденами для того, щоб забезпечити рівності всіх громадян Швеції. Тому з 1975 року орден Вази не вручався.
Цього року також виповнюється 50 років відтоді, як гурт ABBA переміг на пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею Waterloo і став надзвичайно популярним у всьому світі.
Учасників одного за одним викликали вперед, щоб кожен отримав свою червону коробку з нагородою.
"Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, – це подяка Швеції за ваші виняткові зусилля для нашої країни", - сказали музикантам під час церемонії вручення відзнак.
Саме уряд формально приймає рішення про те, хто отримує нагороди, за пропозицією новоствореної орденської ради. Потім їх вручає король.
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