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Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції

3 червня, 2024 понедiлок
10:20
Культура АВВА

Учасники популярного попгурту ABBA Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг отримали орден Вази від шведського короля Карла XVI Густава

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Про це повідомляє Dagens Nyheter.

Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія уперше за 50 років вручили лицарські ордени - найвищі нагороди Швеції за виняткові заслуги. Серед 13 діячів, відзначених орденами, були четверо музикантів культового гурту ABBA - Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг.

Карл XVI Густав та королева Сільвія у палаці в Стокгольмі нагородили артистів орденами Вази - один із чотирьох лицарських орденів Швеції, який разом з орденами Меча, Північної Зірки та орденом Серафима є найвищою нагородою країни.

Поп ікони стали одними з перших, хто отримав нагороди від короля та королеви після того, як шведський орден було відроджено через 50 років. У 1974 році влада Швеції вирішила вручати королівський орден лише членам королівського будинку Швеції, а також іноземцям за особливі заслуги перед країною. Шведів вирішили не нагороджувати орденами для того, щоб забезпечити рівності всіх громадян Швеції. Тому з 1975 року орден Вази не вручався.

Цього року також виповнюється 50 років відтоді, як гурт ABBA переміг на пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею Waterloo і став надзвичайно популярним у всьому світі. 

Учасників одного за одним викликали вперед, щоб кожен отримав свою червону коробку з нагородою.

"Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, – це подяка Швеції за ваші виняткові зусилля для нашої країни", - сказали музикантам під час церемонії вручення відзнак.

Саме уряд формально приймає рішення про те, хто отримує нагороди, за пропозицією новоствореної орденської ради. Потім їх вручає король.


 

Теги:
Світ
музика
Швеція
Шоу-бізнес
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