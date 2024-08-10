МЗС України закликало Римську оперу скасувати концерт за участю російської співачки Нетребко

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

На відео, оприлюдненому на своїй сторінці у соцмережі Х, МЗС України перерахували чинники, які дозволяють вважати, що творчість Нетребко не є "поза політикою".

Запис наводить приклади неодноразової підтримки артисткою російської влади та особисто Путіна. Серед них: підтримка окупації Криму, переказ коштів донецькому оперному театру Олегу Царьову навесні 2014 року та публічні коментарі, які фактично визнають, що її осуд війни РФ проти України не був щирим і вона прагне маневрувати на свою користь.

"Росіянка Анна Нетребко повертається на сцену Римської опери. Багаторічна підтримка артисткою путінського режиму не заважає світовим сценам вітати її. Як можна насолоджуватися виступом співучасниці злочинів Росії?", – наголосили в МЗС.