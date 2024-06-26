"Намагалася приєднатися до франшизи понад 10 років": Скарлетт Йоганссон розповіла про участь у новому "Світі Юрського періоду"
Американська акторка Скарлетт Йоганссон розповіла про свою участь у новій частині франшизи "Світ Юрського періоду" й поділилась, що хотіла долучитись до зйомок понад 10 років
Про це пише Deadline.
Акторка наголосила, що вона є великою прихильницею франшизи.
"Я намагалась будь-яким чином потрапити в цю франшизу вже більше 10 років. Факт, що це сталося таким чином у цей час, просто неймовірний. Я не можу в це повірити", - поділилась Йоганссон.
Також вона зазначила, що сценарій фільму, написаний Девідом Кеппом, є неймовірним.
"Він повернувся приблизно через 30 років, щоб написати сценарій. Він так захоплений цим, і це так чудово", - сказала акторка.
Режисером нового "Світу Юрського періоду", який є останнім у 30-річній франшизі, що почалася з "Парку Юрського періоду" 1993 року, став Гарет Едвардс. Продовженням франшизи стали "Загублений світ" 1997 року і "Парк Юрського періоду III" 2001-го.
- 21 травня американська акторка Скарлетт Йоганссон найняла адвокатів через голос Sky в чат-боті ChatGPT, оскільки він "моторошно схожий" на її власний голос із фільму "Вона".
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