"Намагалася приєднатися до франшизи понад 10 років": Скарлетт Йоганссон розповіла про участь у новому "Світі Юрського періоду"

Про це пише Deadline.

Акторка наголосила, що вона є великою прихильницею франшизи.

"Я намагалась будь-яким чином потрапити в цю франшизу вже більше 10 років. Факт, що це сталося таким чином у цей час, просто неймовірний. Я не можу в це повірити", - поділилась Йоганссон.

Також вона зазначила, що сценарій фільму, написаний Девідом Кеппом, є неймовірним.

"Він повернувся приблизно через 30 років, щоб написати сценарій. Він так захоплений цим, і це так чудово", - сказала акторка.

Режисером нового "Світу Юрського періоду", який є останнім у 30-річній франшизі, що почалася з "Парку Юрського періоду" 1993 року, став Гарет Едвардс. Продовженням франшизи стали "Загублений світ" 1997 року і "Парк Юрського періоду III" 2001-го.