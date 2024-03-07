Напередодні "Оскара" зірки фільму "Оппенгеймер" та нащадки фізика закликали до ядерного роззброєння

Про це пише The Guardian.

У зв’язку з тим, що біографічний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про фізика, який створив атомну бомбу, має найбільше номінацій на "Оскар", церемонія вручення якого відбудеться вже 10 березня, коаліція акторів і активістів підписала відкритого листа, розповідаючи людям про нинішню ядерну небезпеку в усьому світі.

У листі підписанти нагадують, що дев’ять країн зберігають 13 тис. одиниць ядерної зброї, яка приблизно у 80 разів потужніша за ту, що знищила Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

"Як митці та правозахисники, ми хочемо підняти свій голос, щоб нагадати людям, що хоча Оппенгеймер — це історія, ядерна зброя — ні. У час великої невизначеності навіть одна одиниця ядерної зброї — на суходолі, під водою, у повітрі чи в космосі — це занадто багато. Щоб захистити наші сім’ї, наші спільноти та наш світ, ми повинні вимагати, щоб світові лідери працювали над тим, щоб увійти в історію ядерної зброї – і побудувати світле майбутнє", - йдеться в листі.

Онук Роберта Оппенгеймера Чарльз також додав своє ім’я до листа разом із деякими зірками фільму "Оппенгеймер", зокрема Тоні Голдвіном і Метью Модіном. Серед інших імен – Майкл Дуглас, Еллен Берстін, Алан Каммінг, Білл Най, Крістоф Вальц, Лілі Томлін, Вігго Мортенсен і Енні Леннокс.

Це частина нової кампанії під назвою Makes Nukes History, започаткованої Nuclear Threat Initiative, яка також включає рекламну кампанію та художню інсталяцію.

Довідково. "Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.

Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном та відзначеної Пулітцерівською премією. В Україні прем'єра стрічки відбулася 20 липня.

"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів, під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн.

"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024. Фільм також отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards. Фільм отримав 13 номінацій на "Оскар-2024", зокрема і в головній категорії "Найкращий фільм".

