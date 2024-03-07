Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Напередодні "Оскара" зірки фільму "Оппенгеймер" та нащадки фізика закликали до ядерного роззброєння

Напередодні "Оскара" зірки фільму "Оппенгеймер" та нащадки фізика закликали до ядерного роззброєння

7 березня, 2024 четвер
15:25
Культура на фото: Акторський склад х/ф "Оппенгеймер" (зліва направо): Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший, Кілліан Мерфі, Емілі Блант та режисер Крістофер Нолан

Голлівудські зірки, зокрема Джуліанна Мур, Джейн Фонда та Емма Томпсон, а також онук "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера закликали світових лідерів роззброїтися

Про це пише The Guardian.

У зв’язку з тим, що біографічний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про фізика, який створив атомну бомбу, має найбільше номінацій на "Оскар", церемонія вручення якого відбудеться вже 10 березня, коаліція акторів і активістів підписала відкритого листа, розповідаючи людям про нинішню ядерну небезпеку в усьому світі.

У листі підписанти нагадують, що дев’ять країн зберігають 13 тис. одиниць ядерної зброї, яка приблизно у 80 разів потужніша за ту, що знищила Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

"Як митці та правозахисники, ми хочемо підняти свій голос, щоб нагадати людям, що хоча Оппенгеймер — це історія, ядерна зброя — ні. У час великої невизначеності навіть одна одиниця ядерної зброї — на суходолі, під водою, у повітрі чи в космосі — це занадто багато. Щоб захистити наші сім’ї, наші спільноти та наш світ, ми повинні вимагати, щоб світові лідери працювали над тим, щоб увійти в історію ядерної зброї – і побудувати світле майбутнє", - йдеться в листі.

Онук Роберта Оппенгеймера Чарльз також додав своє ім’я до листа разом із деякими зірками фільму "Оппенгеймер", зокрема Тоні Голдвіном і Метью Модіном. Серед інших імен – Майкл Дуглас, Еллен Берстін, Алан Каммінг, Білл Най, Крістоф Вальц, Лілі Томлін, Вігго Мортенсен і Енні Леннокс.

Це частина нової кампанії під назвою Makes Nukes History, започаткованої Nuclear Threat Initiative, яка також включає рекламну кампанію та художню інсталяцію.

Довідково. "Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.

Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном та відзначеної Пулітцерівською премією. В Україні прем'єра стрічки відбулася 20 липня.

"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів, під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн.

"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024. Фільм також отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards. Фільм отримав 13 номінацій на "Оскар-2024", зокрема і в головній категорії "Найкращий фільм".
 

Теги:
Кіно
Оскар
зброя
США
Читайте також:
протест фермерів у Польщі
6 березня, 2024 середа
У Варшаві польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту
7 березня, 2024 четвер
Ліберія та Маршаллові острови припинили співпрацю у перевезенні нафти з Росії, - Reuters
навчання з протидії ДРГ
7 березня, 2024 четвер
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.31
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 березня
16:46
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватися у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач
16:38
TikTok
Не лише Universal: музичні видавці NMPA також планують видалити музику з TikTok
16:36
Google
Мін'юст США звинувачує працівника Google у викраданні технологій ШІ та роботі на китайську компанію
16:30
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Чеські фермери почали акцію протесту: сотні тракторів заблокували рух у Празі
16:01
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка-Вугледар_0503
Біля Первомайська пекло, оскільки ворог пішов у наступ: офіцер "Легіону Свободи" з Мар'їнського напрямку
16:00
Оновлено
Швеція - НАТО
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
16:00
OPINION
Юрій Богданов
Медведєв хоче переплюнути Путіна
15:43
Моніторинг та автовикуп квитків: Укрзалізниця почала тестувати дві нові послуги у застосунку
15:34
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас відмовилась висувати свою кандидатуру на посаду голови Єврокомісії
15:19
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
За Авдіївкою не було збудовано потужних рубежів, хоча часу було достатньо, - військовослужбовець ЗСУ
15:11
дрон, БПЛА
У Росії заявили про удар БПЛА по найбільшому металургійному комбінату Сєвєрсталі
15:09
Starlink
Сенат США почав розслідування щодо Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті
14:55
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:29
Олександр Тарнавський
Ворог помітно активізувався на Оріхівському напрямку, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський
14:16
Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидаткою на посаду голови Єврокомісії: її можуть переобрати на другий термін
14:09
Оновлено
Снаряди 155-мм
Норвегія виділила понад $150 млн на снаряди для України. Німеччина і Франція також підтримали план Чехії
14:05
OPINION
Валерій Пекар
Про плутанину термінів: У Росії — не терористи, а бійці національно-визвольних рухів
13:37
Львів
Сонячно, сухо і маловітряно: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 8 березня
13:33
Інфографіка
квіти, троянди
"Ініціатива скасувати 8 Березня не виглядає доречною": КМІС проаналізував настрої українців
13:30
ФСБ
У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ
13:16
На фото: Віталій Козловський на військових навчаннях
Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60
13:10
водогін до Ірпіня
У березні запрацює новий магістральний водогін, який забезпечить питною водою 1 млн людей на Дніпропетровщині
13:10
Михайло Мудрик, Україна - Англія
Збірна України зіграє у червні три товариські матчі. Визначився перший суперник
13:08
Заступник Міністра Владислав Т. Бартошевський і спеціальний уповноважений Уряду КНР у справах Євразії, Посол Лі Хуей
Заступник голови МЗС Польщі на зустрічі з Лі Хуеєм наголосив, що підтримка України є обов'язком світової спільноти
12:57
фейк
"У війні, яку розпалюють США, загинули сотні тисяч українських чоловіків": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 7 березня
12:56
На фото: Маша Єфросиніна
Єфросиніна пояснила, чому не вирізала з інтервʼю з Соловій їхню сварку
12:56
міст метро
У Києві відкриють станцію метро "Дніпро", яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення
12:42
СБУ викрила ексчиновників, які допомагали рашистам обстрілювати газові мережі Харківщини
Передавали ворогу карти газових мереж для завдання ракетних ударів: СБУ викрила ексчиновників "Харківгазу"
12:38
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Безглуздий і непрофесійний, який не допомагає армії": нардеп Разумков про проєкт закону про мобілізацію
12:35
Ракета
Росіяни зранку атакували Одещину ракетою Х-31П: вона впала на підльоті до узбережжя
12:30
Огляд
іпотека
Іпотека під нуль відсотків: як купити житло за програмою єОселя
12:25
ЗСУ, війна
Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині
12:22
ukr.net
Реєстратор заблокував домен UKR.NET: не працюють пошта та стрічка новин, компанія з'ясовує причини
12:16
На фото: Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи"
Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи", щоб зібрати кошти для волонтерів в Україні
12:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Байден vs Трамп: виживе тільки один
12:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
11:56
Олексій Навальний
ЄС планує нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg
11:52
Дональд Туск
"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві
11:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня
11:43
РФ ударила керованими авіабомбами по Вовчанську: є загибла й поранена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV