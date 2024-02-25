"Оппенгеймер" отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards
У суботу, 24 лютого, в Лос-Анджелесі відбулась 30-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США, де фільм "Оппенгеймер" отримав головну нагороду за видатну акторську гру, а також нагороди для Кілліана Мерфі та Роберта Дауні-молодшого
Про це повідомляє Associated Press.
Премія Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) є одним з найбільш промовистих оскарівських провісників і лише додасть імпульсу "Оппенгеймеру" - головному претенденту на премію "Оскар", який отримав 13 номінацій.
Роберт Дауні-молодший отримав нагороду за найкращу чоловічу ролі другого плану у стрічці "Оппенгеймер", що також закріпило статус фаворитів на "Оскар".
"Чому я? Чому саме зараз? Чому все йде саме так, як я хочу? - сказав Дауні-молодший, отримуючи свою першу нагороду SAG за акторську роботу в кіно. - На відміну від моїх колег-номінантів, я ніколи не втомлюся від звуку власного голосу".
Також нагороду за найкращу чоловічу роль в "Оппенгеймері" отримав Кілліан Мерфі.
Довідково. "Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.
Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном і відзначеної Пулітцерівською премією. В Україні прем'єра стрічки відбулася 20 липня.
Оппенгеймера у фільмі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі. Крім того, у фільмі знялися лауреат премії "Оскар" Метт Деймон (зіграв директора Мангеттенського проєкту генерала Леслі Гровза-молодшого) та Роберт Дауні-молодший (у ролі засновника Комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса). Також серед акторів - лауреат премій "Оскар" та "Еммі" Рамі Малек і восьмиразовий номінант на Оскар британський актор Кеннет Брана.
Переможці премії
Найкращий акторський склад — "Оппенгеймер"
Найкраща жіноча роль — Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткового місяця")
Найкраща чоловіча роль — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")
Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
Найкращий акторський склад у драматичному серіалі — "Спадкоємці"
Найкращий акторський склад у комедійному серіалі — "Ведмідь"
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Елізабет Дебікі ("Корона")
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Педро Паскаль ("Останні з нас")
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Айо Едебірі ("Ведмідь")
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі — Елі Вонг ("Гризня")
Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі — Стівен Ян ("Гризня")
- "Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів, під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн.
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