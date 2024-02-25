"Оппенгеймер" отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards

Про це повідомляє Associated Press.

Премія Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) є одним з найбільш промовистих оскарівських провісників і лише додасть імпульсу "Оппенгеймеру" - головному претенденту на премію "Оскар", який отримав 13 номінацій.

Роберт Дауні-молодший отримав нагороду за найкращу чоловічу ролі другого плану у стрічці "Оппенгеймер", що також закріпило статус фаворитів на "Оскар".

"Чому я? Чому саме зараз? Чому все йде саме так, як я хочу? - сказав Дауні-молодший, отримуючи свою першу нагороду SAG за акторську роботу в кіно. - На відміну від моїх колег-номінантів, я ніколи не втомлюся від звуку власного голосу".

Також нагороду за найкращу чоловічу роль в "Оппенгеймері" отримав Кілліан Мерфі.

Довідково. "Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.

Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном і відзначеної Пулітцерівською премією. В Україні прем'єра стрічки відбулася 20 липня.

Оппенгеймера у фільмі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі. Крім того, у фільмі знялися лауреат премії "Оскар" Метт Деймон (зіграв директора Мангеттенського проєкту генерала Леслі Гровза-молодшого) та Роберт Дауні-молодший (у ролі засновника Комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса). Також серед акторів - лауреат премій "Оскар" та "Еммі" Рамі Малек і восьмиразовий номінант на Оскар британський актор Кеннет Брана.

Переможці премії

Найкращий акторський склад — "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль — Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткового місяця")

Найкраща чоловіча роль — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі — "Спадкоємці"

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі — "Ведмідь"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Елізабет Дебікі ("Корона")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Педро Паскаль ("Останні з нас")

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Айо Едебірі ("Ведмідь")

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі — Елі Вонг ("Гризня")

Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі — Стівен Ян ("Гризня")