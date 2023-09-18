"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів: під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн
Документальний фільм про розробника атомної бомби "Оппенгеймер" завершує показ у кінотеатрах світу, ставши найкасовішим фільмом свого жанру. Загальна сума прокату стрічки сягнула $912,7 млн
Про це пише The Wrap.
Зазначається, що лише за дев'ятий вікенд у кінотеатрах стрічка додала $12 млн у всьому світі. Зібравши рекордні $912 млн, "Оппенгеймер" подолав попередній рекорд, встановлений оскароносним фільмом про Фредді Мерк’юрі "Богемна рапсодія", який зібрав $902 млн у 2018 році.
Медіакомпанія зазначає, що мало хто міг би передбачити те, що байопік зайде так далеко. Universal точно не очікувала цього, оскільки інсайдери розповіли The Wrap, що студія уклала угоду з режисером Крістофером Ноланом, сподіваючись, що він буде схожий на його фільм про Другу світову війну 2017 року "Дюнкерк", який зібрав $525 млн у всьому світі.
Натомість "Оппенгеймер" став третім найкасовішим фільмом 2023 року та у кар’єрі Нолана. Лише "Темний лицар" і "Темний лицар: Відродження" перевершили цей тригодинний байопік про Дж. Роберта Оппенгеймера та розробку атомної бомби.
"Якщо "Оппенгеймер" виграє Оскар як найкращий фільм, він стане найкасовішою стрічкою, яка отримаал цю нагороду з часів "Володар перснів: Повернення короля", який 20 років тому зібрав $1,1 млрд. Фактично, це був би перший переможець у номінації "Найкращий фільм", який зібрав понад $500 млн у прокаті з 2003 року", - додають у The Wrap.
Довідково. "Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.
Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном і відзначеної Пулітцерівською премією. В Україні прем'єра стрічки відбулася 20 липня.
Оппенгеймера у фільмі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі. Крім того, у фільмі знялися лауреат премії "Оскар" Метт Деймон (зіграв директора Мангеттенського проєкту генерала Леслі Гровза-молодшого) та Роберт Дауні-молодший (у ролі засновника Комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса). Також серед акторів - лауреат премій "Оскар" та "Еммі" Рамі Малек і восьмиразовий номінант на Оскар британський актор Кеннет Брана.
- Тим часом "Барбі" заробила в прокаті $575,4 млн, обігнавши "Братів Супер-Маріо в кіно", та стала найкасовішим фільмом 2023 року в США. А також вона стала найкасовішою стрічкою, яку створила жінка, випередивши "Диво-жінку" з Галь Гадот у головній ролі.
- А у мінкульті РФ заявили, що фільми "Барбі" та "Оппенгеймер" не зміцнюють російські "духовні цінності" та що скорочення голлівудських фільмів у російському прокаті має "позитивний ефект".
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