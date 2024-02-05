Нацвідбір Євробачення-2024: журі, ведучі та артисти не отримували гонорарів, - ЗМІ

Про це повідомляє "МУЗВАР" з посиланням на власні джерела.

Напередодні у системі Prozzoro зʼявилась інформація про те, що Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) виділила майже 11 млн грн (10 999 811,46 грн) на створення фінального концерту Нацвідбору на Євробачення-2024.

Посилаючись на дані, отримані від двох незалежних інсайдерів, видання стверджує, що цьогоріч члени журі - Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, ведучі - Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак, а також усі запрошені артисти, зокрема Руслана, Тіна Кароль, Світлана Тарабарова, Вєрка Сердючка та їхні команди не отримували гонорарів за виступи.

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"Звичайно, всі учасники та дотичні до шоу на певний період підписали NDA, тож не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію", - зауважили у виданні.

Вони звернули увагу на те, що під час ефіру самі артисти-учасники фіналу ділились, що самостійно готували свої образи. Такі тези прозвучали зі сцени від NAHABA та SKYLERR.

Над виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору працював переможець мистецького конкурсу — продакшн-підрозділ "1+1 media". В угоді від 26 січня 2024 року зазначено, що послуги передбачають весь технологічний цикл реалізації проєкту щодо створення контенту. Зокрема йдеться про послуги з виробництва (створення) аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) для реалізації творчого проєкту "Пісенний конкурс Євробачення–2024".

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.