Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна виставили на продаж. Стартова ціна перевалила за 10 млн грн
Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна, яка стояла у Запоріжжі, виставили на продаж у системі Prozorro. Стартова ціна статуї перевалила за 10 млн грн
Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради, в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
На Prozorro вже є відповідне оголошення про продаж бронзового Леніна, додаткових скульптур сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника та великих і малих літер.
Стартова ціна становить 10 477 214,36 грн.
"Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер ("ЛЕНІН") 24,36 кг, малих ("Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") - 34,74 кг", - йдеться у повідомленні.
Запорізького Леніна зняли з постаменту у 2016 році, відтоді скульптура зберігалася на одному з комунальних підприємств.
Виручені кошти планують спрямувати на допомогу Збройним Силам України, особливо тим, хто боронить Запорізький напрямок.
"Вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", - написала Регіна Харченко.
- 6 червня стало відомо, що депутати Запорізької міськради прийняли проєкт рішення про продаж демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну.
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