Найстарша учасниця за всю історію: до фіналу конкурсу "Міс Всесвіт Південна Корея" потрапила 80-річна модель

Про це повідомляє CNN.

У понеділок, 30 вересня, Чхве змагатиметься з 31 іншою учасницею за діадему - і шанс представити Південну Корею на фіналі "Міс Всесвіт" у Мексиці в листопаді цього року.

У виданні зазначили, що зняття вікових обмежень у конкурсі "Міс Всесвіт" у 2024 році відкрило двері для учасниць старшого віку. Раніше верхня вікова межа становила 28 років. Це рішення стало результатом закликів до модернізації конкурсу, який також скасував обмеження щодо шлюбу та материнства.

Попри те, що деякі жінки старшого віку вже брали участь у національних конкурсах у Канаді та Аргентині, Чхве Сун Хва є найстаршою учасницею.

Якщо вона отримає титул і поїде до Мексики, то буде більш ніж удвічі старшою за наступну найстаршу фіналістку - 40-річну Беатріс Нджойю з Мальти, яка наразі є найстаршою підтвердженою учасницею конкурсу і матір'ю трьох дітей.

У рамках конкурсу в понеділок Чхве візьме участь у співочому конкурсі, а інші фіналістки виконуватимуть танці або дефілюватимуть у традиційному корейському одязі ханбок. Переможницю конкурсу "Міс Всесвіт Корея" буде визначено за допомогою системи балів, яка враховує онлайн-голосування та оцінки суддів.

Довідково: Чхве Сун Хва, бабуся трьох дітей, має за плечима успішну кар'єру моделі. Почавши працювати моделлю у віці 72 років, вона здобула популярність в корейській модній індустрії, знімаючись для таких журналів, як Harper's Bazaar та Elle. Її досвід роботи моделлю, за її словами, стане в пригоді під час конкурсу.