"Не обов’язково тільки актори": хто у Театрі Франка отримає бронь від мобілізації

Про це ексміністр культури Нищук розповів у інтерв'ю Олексію Суханову.

Він наголосив, що мобілізації підлягають усі і тут немає винятків. За його словами, частина працівників театру Франка з перших днів свідомо пішла на фронт, а хтось продовжував волонтерити, і працювати власне на культурній ділянці.

"Але разом з тим, якщо ми говоримо, ну скажімо так про конкретну доцільність щодо того чи іншого процесу, то тут мають бути хоча б спроби створити певний баланс. Театр — це велике підприємство, 600 осіб. У нас є 19 хлопців, які пішли воювати й не опиралися, не шукали якихось причин", - зауважив Нищук.

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Гендиректор театру каже, що є частина театралів, які за станом здоров’я не можуть бути мобілізовані, а є якась частина за квотою.

Нищук пояснює, що театр входить у певну систему бронювання, це 50%.

"Ми надаємо можливість забронювати особливо тих, хто у виробничому і творчому процесі. Не обов’язково тільки актори, це загалом. Це люди, без яких дійсно цей якісний процес буде дуже важким. Фахівця не знайдеш", - розповів очільник Театру Франка.

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Він запевнив, що як генеральний директор буде відповідно до цієї квоти звертатися до військкомату.

"Так, я кажу це відверто. І це не якесь приховування, це доцільність. Тому що цей актор чи декілька акторів створюють морально-психологічний клімат у тилу. На цих акторів хочуть прийти, і ми можемо таким чином презентувати себе не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Актори залучені у вистави, які збирають великі кошти. І повірте, бо я знаю конкретно від бійців, що це принесе набагато більше користі", - підкреслив Нищук.