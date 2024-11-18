"Не переварюю": Галич з O.Torvald назвав українських музикантів, чия творчість йому не подобається

Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну на телеканалі "Дім".

Український військовослужбовець та фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розповів, як, на його думку, змінився український шоубізнес під час повномасштабного вторгнення. Женя Галич вважає, що він перестав бути "нафталіновим" і перестав бути естрадою. Проте бізнесом, який приносить гроші, він також не став.

"Зараз виживають і працюють ті артисти, які й швець, і жнець, і на дуді грець", - зазначив Галич.

Він також назвав свою трійку поп артистів України, які йому подобаються.

"DOROFEEVA - це напевно №1 артист нової хвилі. Надя, на мій погляд, - це один з топів. Мені дуже подобається Лілу45. Мені здається, це абсолютна пряма щирість. Якщо чесно, мені здається, що KOLA заслуговує на повагу, вона так багато працювала", - сказав музикант і військовий.

Ведучий також попросив фронтмена O.Torvald назвати власний антирейтинг. Проте через дискусію між Дьоміним і Галичем він назвав лише один гурт.

"Я ніколи не переварював, і мені ніколи не подобалася творчість гурту "Антитіла". Я не люблю цей гурт. Деякі пісні мені подобаються, наприклад, "Там, де ми є". Але в цілому, на мій погляд, ці артисти не можуть називати себе рок-групою. Особисто мені зовсім не подобається спекуляція на темі війни", - заявив артист.

Він уточнив, що не бачить потреби приховувати своє ставлення до творчості музикантів, адже до них самих Галич не має претензій. Його думка могла б змінитися, якби гурт почав робити "класний матеріал". До того ж Галич вважає, що "Антитіла" популярніші за O.Torvald, "тому що вони більш народні".