Оперне лібрето "Вишиваний. Король України" Сергія Жадана вийде українською та німецькою мовами

Про це Еспресо повідомили у команді проєкту.

Двомовне видання письменника і військовослужбовця Сергія Жадана "Вишиваний. Король України", що в серпні побачить світ у видавництві "Білка" — це оперне лібрето про Василя Вишиваного, ерцгерцога з роду Габсбурґів, який обрав Україну своєю батьківщиною та став на захист її незалежності.

Книга виходить у рік 130-річчя Василя Вишиваного й доповнює низку важливих подій, присвячених його постаті, нагадуючи про органічну присутність України в європейському культурному просторі та силу літератури як інструменту культурної дипломатії.

Прем’єра опери Алли Загайкевич "Вишиваний. Король України" відбулася у жовтні 2021 року у Харкові. Тоді ж лібрето було видано окремим накладом.

У 2024 році Клаудія Дате, яка працює з творами Жадана вже 20 років, переклала німецькою лібрето для австрійського видавництва з українським корінням UStream Verlag. Дизайн книжки розробив один з найкращих українських каліграфів зі світовим ім'ям Олексій Чекаль. Преамбулу до книги написав онук останнього імператора Австро-Угорщини Карл фон Габсбурґ.

Директорка видавництва "Білка" Ірина Белоцерківська переконала продюсерку міждисциплінарного проєкту "Вишиваний. Король України" Олександру Саєнко робити лібрето двома мовами.

"Нам захотілося зробити книжку двомовною, щоб вона говорила одразу з двома світами. Бо німецька – одна з найбільш вживаних мов у Європі, і нам важливо бути не лише почутими, а й зрозумілими для своїх сусідів. Тому ця книга є елементом народної дипломатії. Вона для всіх, хто вивчає мову, має німецькомовних друзів чи просто хоче, щоб про Україну в Європі говорили більше, більше розуміли, а значить підтримували", - зазначила вона.

Офіційна презентація лібрето відбудеться в жовтні на Book Forum Lviv. Прибуток від видання лібрето "Вишиваний. Король України" буде передано на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", яка з 2022 року захищає Харківщину.

Засновник добровольчого батальйону "Хартія" Всеволод Кожемяко став ініціатором та замовником створення опери про Василя Вишиваного. А автор лібрето Сергій Жадан нині відповідає за комунікаційну службу бригади та є автором самої назви "Хартія".

"Питання вибору, питання прийняття своєї ідентичності, прийняття тієї чи іншої сторони цивілізаційного протистояння – ці речі були актуальними для українців сто років тому, за часів Вишиваного, актуальними вони лишаються і до сьогодні. Про що це свідчить? Можливо про те, що наша дорога, вектор нашого українського руху є об’єктивним і, за великим рахунком, належить не так політиці, як історії. Ми стояли перед необхідністю відірватись від імперії сто років тому, ми стоїмо перед цією необхідністю і сьогодні. Щобільше – певен, що ми від неї вже відірвались. Щоправда, це місце відриву, ця рана – вона далі відкрита, вона болить і знесилює. Але рани мають здатність затягуватись", - прокоментував автор лібрето Сергій Жадан.

Видання також доповнюють фотографії з оперної прем’єри, яка відбулася 1 жовтня 2021 року у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА.

