Оззі Осборна внесли до Зали слави рок-н-ролу

Про це повідомляє BBC.

"Я хотів би подякувати всім, хто проголосував за мене в Зал слави рок-н-ролу за мою сольну роботу. Дякую вам від щирого серця", - заявив він після того, як актор Джек Блек вручив йому нагороду.

Він також відзначив співпрацю з видатними музикантами, виділивши покійного гітариста Ренді Роадса, якого назвав ключовою фігурою в становленні своєї сольної кар'єри. Осборн також висловив глибоку вдячність своїй сім'ї – дружині Шерон, дочці Келлі та онуку Сідні.

Ця нагорода стала другою для Осборна: у 2006 році він увійшов до Зали слави як член гурту Black Sabbath.

До Зали слави цього року також увійшли Мері Джей Блайдж, Шер, Пітер Фремптон, Foreigner, A Tribe Called Quest та Dave Matthews Band.