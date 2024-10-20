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Головна Культура Оззі Осборна внесли до Зали слави рок-н-ролу

Оззі Осборна внесли до Зали слави рок-н-ролу

Марія Науменко
20 жовтня, 2024 неділя
15:19
Культура На фото: Оззі Озборн

Оззі Осборн, легенда хеві-металу з Бірмінгема, був урочисто включений до Зали слави рок-н-ролу як сольний виконавець на церемонії в Rocket Mortgage FieldHouse 19 жовтня

Зміст

Про це повідомляє BBC.

"Я хотів би подякувати всім, хто проголосував за мене в Зал слави рок-н-ролу за мою сольну роботу. Дякую вам від щирого серця", - заявив він після того, як актор Джек Блек вручив йому нагороду.

Він також відзначив співпрацю з видатними музикантами, виділивши покійного гітариста Ренді Роадса, якого назвав ключовою фігурою в становленні своєї сольної кар'єри. Осборн також висловив глибоку вдячність своїй сім'ї – дружині Шерон, дочці Келлі та онуку Сідні.

Ця нагорода стала другою для Осборна: у 2006 році він увійшов до Зали слави як член гурту Black Sabbath.

До Зали слави цього року також увійшли Мері Джей Блайдж, Шер, Пітер Фремптон, Foreigner, A Tribe Called Quest та Dave Matthews Band.

  • У травні басист британського гурту Black Sabbath Ґізер Батлер поділився, що музиканти можуть обʼєднатися для того, щоб зіграти останній концерт групи.
Теги:
Світ
музика
США
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