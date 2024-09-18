Передав Тіні Кароль: Ріаnобой пояснив, чому відмовився від продюсування Нацвідбору на Євробачення-2025
Український музикант Дмитро Шуров, який у 2022 та 2023 роках був музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення, зосередився на благодійних турах на такмед та поїздках з концертами до військових
Про це він повідомив на facebook.
Минулого тижня до команди національного відбору на Євробачення як музична продюсерка долучилася українська співачка та авторка пісень Тіна Кароль. Вона замінила в цій ролі Дмитра Шурова, відомого як Ріаnобой. Музикант поділився, що нині трансформував свою діяльність.
Він пригадав, як прийняв пропозицію взяти на себе музичне продюсування Нацвідбору влітку 2022-го.
"У момент, коли взагалі не було зрозуміло, що буде далі з країною, чи є ще в ній музиканти й чи потрібна комусь їхня музика. Можу сказати без перебільшення, що того року вся команда зробила нереальну роботу, постійно долаючи різноманітні перешкоди екзистенційного масштабу - від повної відсутності пісень та артистів, прослуховувань під ракетами, роботи над треками без світла та звʼязку - до відбору на платформі метро взимку. 2023-й вже був іншим - всі звикли до війни та постійних випробувань, "прокинулись" артисти та їхні менеджери", - поділився Ріаnобой.
Він порівняв музичну роботу на Нацвідборі з прийомами психотерапевта, проте зазначив, що любить такі виклики й отримував задоволення від роботи.
"Цього року я передав естафету Тіні Кароль, а сам зосередився на благодійних турах на такмед та поїздках з концертами до військових", - уточнив музикант.
Шуров також оголосив дати найближчих благодійних концертів у рамках туру на тактичну медицину:
19 вересня - Щецин;
20 вересня - Берлін;
21 вересня - Гамбург;
22 вересня - Кельн;
24 вересня - Мюнхен.
- 13 вересня стало відомо, що Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025.
- 17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі.
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