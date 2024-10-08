Перший художній твір після замаху на вбивство: Салман Рушді видасть трилогію новел

Про це він розповів під час Lviv BookForum, трансляція якого відбулася на YouTube.

На міжнародному фестивалі Lviv BookForum відбулася публічна розмова з британсько-американським письменником і публіцистом індійського походження Салманом Рушді. Модерував її український письменник, член Українського ПЕН Олександр Михед.

Онлайн-зустріч була присвячена презентації книжки "Ніж: Роздуми після замаху на вбивство". Це розповідь про жахливий акт насильства. 12 серпня 2022 року чоловік напав з ножем на Салмана Рушді, коли той готувався розпочати лекцію. Рушді вижив після 40 ножових поранень, але перебував у важкому стані.

Під час презентації книжки українській аудиторії Рушді поділився, що працює над новим художнім твором. Нова робота автора складатиметься з трьох новел, кожна приблизно по 70-75 сторінок і стосується одного з "трьох світів мого життя: Індії, Англії та Америки".

"Ці три світи переплітаються в мені. І вони певною мірою також добігають кінця для мене. І все, більше не розкажу. Я і так забагато заспойлерив", - сказав Рушді.

77-річний письменник зазначив, що міркував про те, що філософ Теодор Адорно назвав "пізнім стилем".

"Коли ти доживаєш до такого віку, як я, думаєш, скільки ще залишилося. Очевидно, що ще 22 [книги] не будуть написані. Якщо пощастить, буде одна-дві, - поділився Рушді і пояснив далі: - У своєму есе він писав про класичну музику, але його слова також можна застосувати і до письменницького мистецтва. Існують дві сторони: одна — це спокій, коли ти примиряєшся зі світом, зі своїм життям, і пишеш у такому стані спокою. Інша — це лють, коли тебе рве на шматки від злості. Я думаю, що можна писати і в стані спокою, і в стані люті. Головне, щоб це був твій власний перманентний стан".

Новели стануть першим художнім проєктом Рушді після нападу. Його попередній роман "Місто перемоги" був закінчений раніше, але опублікований у 2023 році.

Як пише The Guardian, Рушді також висловив солідарність з Україною та "жахливою ситуацією, в якій вона опинилася". Він також порівняв власні інструменти для відновлення після травматичної атаки з українськими.

"Незалежно від того, чи говорите ви про особисту історію чи політичну історію, контроль над наративом — це те, що є владою. Росіяни намагаються зробити одну версію історії та нав’язати її. І дуже важливо не допустити цього. Це великий масштаб того, через що ви всі проходите, у меншому масштабі того, що сталося зі мною", - додав письменник.

За словами Рушді, він написав "Ніж" через небажання дозволити нападнику визначити його історію.

"Я подумав: "Ну я ж оповідач. Я хочу повернути контроль над наративом, щоб розповідати по-своєму". Він став частиною моєї історії, а не я став частиною його історії", - уточнив Рушді.