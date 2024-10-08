Перший художній твір після замаху на вбивство: Салман Рушді видасть трилогію новел
Британсько-американський письменник Салман Рушді під час презентації мемуарів "Ніж", присвячених зціленню після нападу 2022 року, поділився, що працює над новою книжкою
Про це він розповів під час Lviv BookForum, трансляція якого відбулася на YouTube.
На міжнародному фестивалі Lviv BookForum відбулася публічна розмова з британсько-американським письменником і публіцистом індійського походження Салманом Рушді. Модерував її український письменник, член Українського ПЕН Олександр Михед.
Онлайн-зустріч була присвячена презентації книжки "Ніж: Роздуми після замаху на вбивство". Це розповідь про жахливий акт насильства. 12 серпня 2022 року чоловік напав з ножем на Салмана Рушді, коли той готувався розпочати лекцію. Рушді вижив після 40 ножових поранень, але перебував у важкому стані.
Під час презентації книжки українській аудиторії Рушді поділився, що працює над новим художнім твором. Нова робота автора складатиметься з трьох новел, кожна приблизно по 70-75 сторінок і стосується одного з "трьох світів мого життя: Індії, Англії та Америки".
"Ці три світи переплітаються в мені. І вони певною мірою також добігають кінця для мене. І все, більше не розкажу. Я і так забагато заспойлерив", - сказав Рушді.
77-річний письменник зазначив, що міркував про те, що філософ Теодор Адорно назвав "пізнім стилем".
"Коли ти доживаєш до такого віку, як я, думаєш, скільки ще залишилося. Очевидно, що ще 22 [книги] не будуть написані. Якщо пощастить, буде одна-дві, - поділився Рушді і пояснив далі: - У своєму есе він писав про класичну музику, але його слова також можна застосувати і до письменницького мистецтва. Існують дві сторони: одна — це спокій, коли ти примиряєшся зі світом, зі своїм життям, і пишеш у такому стані спокою. Інша — це лють, коли тебе рве на шматки від злості. Я думаю, що можна писати і в стані спокою, і в стані люті. Головне, щоб це був твій власний перманентний стан".
Новели стануть першим художнім проєктом Рушді після нападу. Його попередній роман "Місто перемоги" був закінчений раніше, але опублікований у 2023 році.
Як пише The Guardian, Рушді також висловив солідарність з Україною та "жахливою ситуацією, в якій вона опинилася". Він також порівняв власні інструменти для відновлення після травматичної атаки з українськими.
"Незалежно від того, чи говорите ви про особисту історію чи політичну історію, контроль над наративом — це те, що є владою. Росіяни намагаються зробити одну версію історії та нав’язати її. І дуже важливо не допустити цього. Це великий масштаб того, через що ви всі проходите, у меншому масштабі того, що сталося зі мною", - додав письменник.
За словами Рушді, він написав "Ніж" через небажання дозволити нападнику визначити його історію.
"Я подумав: "Ну я ж оповідач. Я хочу повернути контроль над наративом, щоб розповідати по-своєму". Він став частиною моєї історії, а не я став частиною його історії", - уточнив Рушді.
- 12 серпня 2022 року в Нью-Йорку на письменника скоїли напад. Чоловік підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію. Салман Рушді вижив після нападу, але перебував у важкому стані.
- 14 серпня британський письменник прийшов до тями. Проте, як стало відомо пізніше, Рушді втратив дієздатність руки та зір на одне око.
- Рушді випустив мемуари "Ніж: Роздуми після замаху на вбивство", що розповідають про зцілення публіциста після нападу 2022 року. У червні стало відомо, що за цією книгою знімуть документальний фільм.
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