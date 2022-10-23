Про це пише Sky News.

Літературний агент письменника Ендрю Вайл зазначив, що рани Салмана Рушді були глибокими. Також той втратив зір на одне око.

"У нього було три серйозні поранення на шиї. Одна рука недієздатна, тому що перерізані нерви. І ще близько 15 ран у грудях і тулубі. Отже, це був жорстокий напад", - додав Ендрю Вайл.

Літературний агент відмовився повідомляти, чи перебуває Салман Рушді в лікарні, пояснивши, що не може надати жодної інформації про місце перебування письменника.

Британський письменник індійського походження Салман Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора. Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рушді вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн.

У п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.

Британський письменник Салман Рушді вижив після нападу, але перебував у важкому стані.

14 серпня британський письменник Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя, за день після поранення його відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку, яку вона висловила письменнику Салману Рушді. Письменниця звернулася до поліції.

19 серпня в публічній бібліотеці Нью-Йорка відбулися читання на підтримку Салмана Рушді.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb