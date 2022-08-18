Письменники проведуть у США міжнародний флешмоб на підтримку Салмана Рушді, читатимуть вибрані твори митця
У публічній бібліотеці Нью-Йорка 19 серпня відбудуться читання на підтримку Салмана Рушді, на життя якого скоїли замах через його роман "Сатанинські вірші". 75-річний письменник дістав ножові поранення у шию та живіт
Про це повідомила агенція PEN America.
Як йдеться у повідомленні, 19 серпня у публічній бібліотеці Нью-Йорка відбудуться читання на підтримку Салмана Рушді, на життя якого скоїли замах через його роман "Сатанинські вірші".
"Письменники всього світу солідарні з Салманом Рушді та відзначають його невпинну боротьбу за свободу слова і тяжке становище письменників у всьому світі, які перебувають у небезпеці", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що вибрані твори Рушді читатимуть Пол Остер, Реджинальд Дуейн Беттс, Тіна Браун, Кіран Десай, Андреа Елліотт та інші. Цю подію PEN America транслюватиме у прямому ефірі.
До акції закликають долучитися усіх охочих. Усі противники цензури та тероризму можуть опублікувати відео з читанням творів письменника або ж долучитися до Twitter-шторму за гештегом #StandWithSalman і позначкою @penamerica.
- Британський письменник індійського походження Салман Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора. Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рушді вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн.
- У п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.
- Відомий британський письменник Салман Рушді вижив після нападу, але перебуває у важкому стані.
- Британський письменник Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя, через день після поранення його відключили від апарату штучної вентиляції легенів.
- Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку, яку вона висловила письменнику Салману Рушді у twitter. Письменниця звернулася до поліції.
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