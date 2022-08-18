Про це повідомила агенція PEN America.

Як йдеться у повідомленні, 19 серпня у публічній бібліотеці Нью-Йорка відбудуться читання на підтримку Салмана Рушді, на життя якого скоїли замах через його роман "Сатанинські вірші".

"Письменники всього світу солідарні з Салманом Рушді та відзначають його невпинну боротьбу за свободу слова і тяжке становище письменників у всьому світі, які перебувають у небезпеці", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вибрані твори Рушді читатимуть Пол Остер, Реджинальд Дуейн Беттс, Тіна Браун, Кіран Десай, Андреа Елліотт та інші. Цю подію PEN America транслюватиме у прямому ефірі.

До акції закликають долучитися усіх охочих. Усі противники цензури та тероризму можуть опублікувати відео з читанням творів письменника або ж долучитися до Twitter-шторму за гештегом #StandWithSalman і позначкою @penamerica.

Британський письменник індійського походження Салман Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора. Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рушді вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн.

У п'ятницю, 12 серпня, у Нью-Йорку на письменника Салмана Рушді скоїли напад. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію.

Відомий британський письменник Салман Рушді вижив після нападу, але перебуває у важкому стані.

Британський письменник Салман Рушді прийшов до тями після замаху на його життя, через день після поранення його відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку, яку вона висловила письменнику Салману Рушді у twitter. Письменниця звернулася до поліції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb