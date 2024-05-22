Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською

Відповідне відео поширила в сторіс в instagram Світлана Готочкіна.

17 травня у київському Osocor Residence пройшов концерт Вєрки Сердючки. Під час виступу артист виконав кавер на пісню Maria & Teresa, з якою Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024. Утім основну програму шоу складали російськомовні хіти Сердючки.

Це викликало обурення частини відвідувачів концерту, а також спричинило хвилю хейту в бік самого артиста в соцмережах.

Уже за кілька днів, 21 травня, Вєрка Сердючка з гуртом виступила на весіллі. На приватному заході вона заспівала свій хіт "Гуляночка" українською. Відповідне відео поширила бізнесвумен, засновниця одного з київських рибних ресторанів та бренду одягу GOT’S LABEL, дівчина українського актора Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна, яка стала гостею на весіллі.

В україномовному перекладі "Гуляночка" має такий приспів:

Ллється пісня, ллються вина

І лунає, і лунає дзвін бокалів в такт.

Буде жити Україна,

Якщо ми гуляєм так.

Поки це єдина пісня Сердючки, яка отримала україномовну версію.

