Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
Український артист Андрій Данилко, який виступає в сценічному образі Вєрки Сердючки, після хейту за російськомовний репертуар переклав один зі своїх хітів українською
Відповідне відео поширила в сторіс в instagram Світлана Готочкіна.
17 травня у київському Osocor Residence пройшов концерт Вєрки Сердючки. Під час виступу артист виконав кавер на пісню Maria & Teresa, з якою Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024. Утім основну програму шоу складали російськомовні хіти Сердючки.
Це викликало обурення частини відвідувачів концерту, а також спричинило хвилю хейту в бік самого артиста в соцмережах.
Уже за кілька днів, 21 травня, Вєрка Сердючка з гуртом виступила на весіллі. На приватному заході вона заспівала свій хіт "Гуляночка" українською. Відповідне відео поширила бізнесвумен, засновниця одного з київських рибних ресторанів та бренду одягу GOT’S LABEL, дівчина українського актора Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна, яка стала гостею на весіллі.
В україномовному перекладі "Гуляночка" має такий приспів:
Ллється пісня, ллються вина
І лунає, і лунає дзвін бокалів в такт.
Буде жити Україна,
Якщо ми гуляєм так.
Поки це єдина пісня Сердючки, яка отримала україномовну версію.
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