Письменниця Оксана Забужко та ще чотири видатні українці отримали звання "Почесний громадянин Києва"

Про це повідомили на сайті КМДА.

Відповідне рішення депутати Київської міської ради ухвалили 13 червня на пленарному засіданні.

Так, почесною громадянкою міста Києва стала письменниця, поетка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордену Княгині Ольги III ступеня Оксана Забужко. Присвоєння звання письменниці відбулося за ініціативи фракції "Європейська Солідарність", повідомила на своїй сторінці у Facebook лідерка "ЄС" у Київраді Марина Порошенко.

"Оксана Стефанівна, без перебільшення, є однією з найбільш відомих особистостей у сучасній українській літературі. Її творчість має потужний вплив на літературний і культурний розвиток України. Її книги перекладають десятками мов світу. Але окрім літературної діяльності, Забужко є важливим моральним авторитетом для української нації. Вона активно висловлюється на суспільно-політичні теми, захищає права людини та національні інтереси України", - прокоментувала рішення депутатка Київради.

Порошенко зазначила, що Забужко не лише створює мистецтво, але й активно впливає на формування суспільних цінностей, "сприяє розвитку демократичних принципів та національної свідомості".

Почесним громадянином Києва також став народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордену "За заслуги" І-III ступенів, художній керівник Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Анатолій Солов’яненко.

Звання надали вченому у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, заслуженому працівнику сільського господарства України, кавалерові ордену "За заслуги" І-III ступенів, академіку Національної академії аграрних наук України, директору Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України Віктору Вергунову. Його відзначили "за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку науки, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України".

Почесним громадянином Києва став ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, композитор, народний артист України Олександр Злотник. Депутати відзначили його внесок у збагачення національної культурної та духовної спадщини міста, видатні досягнення у розвитку освіти, мистецтва та в зміцненні міжнародного авторитету столиці України

Звання надали директорові Природничо-наукового ліцею №145 Печерського району Києва, заслуженому працівнику освіти України Миколі Левтіку. Його відзначили за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку освіти, високу громадянську позицію.



