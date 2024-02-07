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Головна Культура "Покажемо своє бачення": Jerry Heil та Alyona Alyona відповіли, чи дослухаються до порад журі Нацвідбору Євробачення-2024

"Покажемо своє бачення": Jerry Heil та Alyona Alyona відповіли, чи дослухаються до порад журі Нацвідбору Євробачення-2024

7 лютого, 2024 середа
12:35
Культура Alyona Alyona та Jerry Heil

Переможниці національного відбору на Євробачення-2024 розповіли, чи планують змінити номер для виступу на пісенному конкурсі у Мальме

Про це вони сказали в ефірі "Радіо Промінь".

Українські виконавиці Jerry Heil та Alyona Alyona, які здобули перемогу на національному відборі Євробачення-2024 з піснею Teresa & Maria поділилися, чи врахують зауваження членів журі. Під час фіналу Нацвідбору в номері артисток відзначили недостачу взаємодії між виконавицями.

"Нам з Альоною треба просто дати бути органічними на сцені. Справжніми, як ми відчуваємо. Коли так, — там тотальний синхрон!", - заявила Jerry Heil.

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Реперка наголосила, що в їхньому номері для Євробачення стовідсотково будуть правки.

"Насправді у нас було трішечки інше бачення з Яною і того, як ми будемо виглядати, і яким мало бути світлове шоу. Але ми музиканти, тому більше взяли на себе музичне, а візуал поклали на команду, тому що просто нереально було все вивезти", - зізналась Alyona Alyona.

Вона уточнила, що тепер вони будуть більше орієнтуватися на себе.

"Тепер ми зрозуміли, що, напевно, себе треба слухати більше. І, звичайно, ми врахуємо все, що нам сказали. Врахуємо самих себе і покажемо своє бачення", - додала реп-виконавиця.

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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