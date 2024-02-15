Полу Маккартні повернули його першу гітару, вкрадену пів століття тому

Про це повідомили на сторінці міжнародної ініціативи The Lost Bass, створеної для пошуку гітари.

Німецький виробник Karl Hofner підтвердив справжність знайденої бас-гітари Маккартні, це модель Hofner 500/1 1961 року.

"Після запуску проєкту Lost Bass повернуто бас-гітару Höfner 500/1 1961 року Пола, вкрадену в 1972 році. Hofner засвідчив справжність гітари. Пол неймовірно вдячний усім, хто брав участь у пошуках", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті Маккартні.

Проєкт The Lost Bass шукав гітару з 2018 року.

Бас-гітару викрали із фургона в ніч на 10 жовтня 1972 року в районі Ноттінг-Хілл у Лондоні. Завдяки детективній роботі The Lost Bass з'ясували, хто саме вкрав інструмент. А відтак отримали інформацію про те, що злодій продав його власнику пабу в районі Ноттінг-Хілл.

Після кількох років марних пошуків 2023-го у справі стався прорив. До проєкту приєдналися журналіст Скотт Джонс і телепродюсер Наомі Джонс, а про пошуки гітари розповіла The Sunday Telegraph.

Після повідомлень у ЗМІ до ініціаторів проєкту почали надходити повідомлення з усього світу, свою допомогу запропонували близько 600 людей.

Завдяки розголосу хтось із мешканців багатоповерхового будинку на південному узбережжі Англії згадав про стару бас-гітару, яка була на горищі. Діставши її, вони зрозуміли, що це за гітара. І вже через кілька днів її повернули Полу Маккартні.

Гітара була в оригінальному чохлі, на ній можна грати, хоча інструмент потребує незначного ремонту.

Пол Маккартні купив гітару в Гамбурзі 961 року приблизно за 30 фунтів стерлінгів. Через кілька років гітара стала резервним басом, але музикант використовував її до розпаду The Beatles.