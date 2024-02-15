Полу Маккартні повернули його першу гітару, вкрадену пів століття тому
Британському співаку й композитору, одному із засновників гурту The Beatles Полу Маккартні повернули його першу бас-гітару. Інструмент у нього вкрали ще 1972 року
Про це повідомили на сторінці міжнародної ініціативи The Lost Bass, створеної для пошуку гітари.
Німецький виробник Karl Hofner підтвердив справжність знайденої бас-гітари Маккартні, це модель Hofner 500/1 1961 року.
"Після запуску проєкту Lost Bass повернуто бас-гітару Höfner 500/1 1961 року Пола, вкрадену в 1972 році. Hofner засвідчив справжність гітари. Пол неймовірно вдячний усім, хто брав участь у пошуках", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті Маккартні.
Проєкт The Lost Bass шукав гітару з 2018 року.
Бас-гітару викрали із фургона в ніч на 10 жовтня 1972 року в районі Ноттінг-Хілл у Лондоні. Завдяки детективній роботі The Lost Bass з'ясували, хто саме вкрав інструмент. А відтак отримали інформацію про те, що злодій продав його власнику пабу в районі Ноттінг-Хілл.
Після кількох років марних пошуків 2023-го у справі стався прорив. До проєкту приєдналися журналіст Скотт Джонс і телепродюсер Наомі Джонс, а про пошуки гітари розповіла The Sunday Telegraph.
Після повідомлень у ЗМІ до ініціаторів проєкту почали надходити повідомлення з усього світу, свою допомогу запропонували близько 600 людей.
Завдяки розголосу хтось із мешканців багатоповерхового будинку на південному узбережжі Англії згадав про стару бас-гітару, яка була на горищі. Діставши її, вони зрозуміли, що це за гітара. І вже через кілька днів її повернули Полу Маккартні.
Гітара була в оригінальному чохлі, на ній можна грати, хоча інструмент потребує незначного ремонту.
Пол Маккартні купив гітару в Гамбурзі 961 року приблизно за 30 фунтів стерлінгів. Через кілька років гітара стала резервним басом, але музикант використовував її до розпаду The Beatles.
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