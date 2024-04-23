"Поставив умову": Єфросиніна пояснила, чому не взяла інтервʼю в Жадана

Про це вона розповіла в інтервʼю "Українській правді".

Українська журналістка і блогерка Маша Єфросиніна відповіла, чи запрошувала на інтервʼю поета, музиканта та громадського діяча Сергія Жадана після того, як Христина Соловій розповіла про їхній роман та про його завершення.

"Першочергово ще восени 2023 року ми кликали Сергія на інтерв'ю. Кликали його достатньо наполегливо і довго. Він поставив тоді умову, що він прийде з Христиною. Нас це здивувало, тому що нам уперше гість ставить такі умови, що він буде не сам. Але нам здалося, що це буде достатньо цікаво. Чому ні?" - поділилась ведуча.

Вона уточнила, що тоді Жадан запропонував провести запис після Нового року, адже на момент розмови був зайнятий. Утім після обумовленого часу його команда різко відмовилася від інтервʼю.

"І коли моя команда повернулася з цією пропозицією, ми отримали різку відповідь від його менеджменту: "Ні. Його не буде. Він відмовляється". Потім ми зрозуміли, що це тому, що їхні стосунки закінчилися. Але Христина була готова прийти. Ми погодились, це теж цікаво", - зазначила Єфросиніна.

За словами ведучої, співачка була попереджена, що її питатимуть про все, зокрема і про особисте життя.

"Після виходу інтерв'ю я особисто написала Сергію: "Чи не хочете ви дати мені інтерв'ю?" Він написав: "При всій повазі – ні", - додала Єфросиніна.

Христина Соловій раніше розповіла, що протягом 2022-2023 року мала роман із письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом. Їхні стосунки закінчилися, коли вона закохалася в іншого, а Жадан про це дізнався.