Потап висміяв Винника, який із Німеччини передав ЗСУ "ковток повітря"
Український музичний продюсер Потап, який виїхав з України, поглузував з Олега Винника, який мешкає в Німеччині та планує повернутися на українську музичну сцену
Відео Потап виклав у себе в TikTok.
Український співак і музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, зняв відео, наклавши на нього аудіодоріжку з блогу Олега Винника. Ідеться про відео співака, в якому він наприкінці серпня, стоячи на балконі квартири в Німеччині, показує маленький город та передає ковток свіжого повітря захисникам.
Потап, копіюючи Винника, відкриває рот під слова співака і показує свій город.
Оригінальне відео, на якому Винник розповідає про погоду в Німеччині та "передає ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям", обурило українців.
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Глузування Потапа, який сам перебуває за кордоном, отримали також неоднозначні коментарі.
Фото: скриншот з TikTok
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