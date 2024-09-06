Потап висміяв Винника, який із Німеччини передав ЗСУ "ковток повітря"

Відео Потап виклав у себе в TikTok.

Український співак і музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, зняв відео, наклавши на нього аудіодоріжку з блогу Олега Винника. Ідеться про відео співака, в якому він наприкінці серпня, стоячи на балконі квартири в Німеччині, показує маленький город та передає ковток свіжого повітря захисникам.

Потап, копіюючи Винника, відкриває рот під слова співака і показує свій город.

Оригінальне відео, на якому Винник розповідає про погоду в Німеччині та "передає ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям", обурило українців.

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Глузування Потапа, який сам перебуває за кордоном, отримали також неоднозначні коментарі.

Фото: скриншот з TikTok



