"ППО – це, можна сказати, курорт": актор Олег Іваниця розповів, чим займається у війську

Про це він розповів в інтервʼю OBOZ.UA.

46-річний актор, сценарист та ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця з перших днів повномасштабної війни боронить Україну зі зброєю в руках. Протягом майже двох років він перебував в одному з військових підрозділів, який брав участь у боях на Сході. Нині він перебуває на Київщині.

"Це київський регіон, треба трішки проїхатися, але не критично. На початку 2022 року наш підрозділ був сформований у Києві, потім дислокувався під Чорнобилем, згодом поїхав на Схід, ми воювали, повернулися. А на початку цього року я перевівся в ППО", - розповів Іваниця.

Він поділився, що зацікавився службою у військах ППО після інциденту на Сході.

"Коли ми були на Сході, мені вдалося поцілити з калашмата (автомат Калашникова, - ред.) у ворожий дрон з вибухівкою, який висів просто над позиціями. І з того часу я почав мріяти про ППО", - зазначив військовий.

Він уточнив, що нова робота має складнощі, проте загалом легша за попередню службу.

"Після попередньої служби, про яку залишилися лише позитивні відгуки, ППО – це, можна сказати, курорт. Звісно, казармове положення, всілякі виїзди, нічні роботи тощо, але загалом легше. Згадую, приїхав знайомитися, кажуть: місця кулеметників зайняті (у попередньому підрозділі це було моєю роботою), сідаєш за монітори. Це робота, де збираєш інформацію, передаєш її далі. Ну я ж не буду тупати ногами: "Ні, хочу за кулемет!". Хоча дуже мріялося займатися саме цим. А пізніше до моїх обов’язків доєднався ще один – займаюся медійним супроводом підрозділу", - додав Іваниця.

