Продюсер нацвідбору Дитячого Євробачення Євген Кот уперше став батьком
Український хореограф Євген Кот та його дружина, українська спортсменка і блогерка Наталія Татаринцева 10 липня уперше стали батьками, у пари народилася донька
Про це повідомив Євген Кот в instagram.
Український хореограф, режисер та креативний продюсер національного відбору Дитячого Євробачення Євген Кот поділився новиною про поповнення в родині. 10 липня вони з дружиною, блогеркою і гімнасткою Наталією Татаринцевою вперше стали батьками.
"Наша принцеса народилася. 10.07.24 о 12:12", - написав молодий батько.
Він також поділився зворушливим відео, на якому обіймає дружину з немовлям на руках. Імʼя дитини подружжя не оголосило.
Пара одружилася 2019 року. У грудні 2023 року вони повідомили, що чекають на первістка.
Цього року Євген Кот доєднався до команди національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024. Він буде режисером та креативним продюсером національного відбору, відповідатиме за візуальну складову Нацвідбору та працюватиме над загальною концепцією шоу та сценічними постановками номерів.
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