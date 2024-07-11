Продюсер нацвідбору Дитячого Євробачення Євген Кот уперше став батьком

Про це повідомив Євген Кот в instagram.

Український хореограф, режисер та креативний продюсер національного відбору Дитячого Євробачення Євген Кот поділився новиною про поповнення в родині. 10 липня вони з дружиною, блогеркою і гімнасткою Наталією Татаринцевою вперше стали батьками.

"Наша принцеса народилася. 10.07.24 о 12:12", - написав молодий батько.

Він також поділився зворушливим відео, на якому обіймає дружину з немовлям на руках. Імʼя дитини подружжя не оголосило.

Пара одружилася 2019 року. У грудні 2023 року вони повідомили, що чекають на первістка.

Цього року Євген Кот доєднався до команди національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024. Він буде режисером та креативним продюсером національного відбору, відповідатиме за візуальну складову Нацвідбору та працюватиме над загальною концепцією шоу та сценічними постановками номерів.

