Пропонували $3 млн: 50 Cent заявив, що відмовився з'явитися на мітингу Трампа, та назвав причину

Про це пише The Guardian.

Популярний американський репер 50 Cent, справжнє імʼя якого Кертіс Джексон, розповів, що його попросили приєднатися до заходу експрезидента в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. За це йому запропонували $3 млн.

Репер, який раніше виявляв захоплення колишнім президентом, підтвердив, що йому подзвонили та попросили виконати пісню Many Men (Wish Death) під час цьогорічного національного з’їзду Республіканської партії.

"Я навіть не зайшов далеко… Я не говорив з ними про такі речі. Я боюся політики. Тому що коли ви втягуєтеся в це, незалежно від того, що ви відчуваєте, хтось пристрасно з вами не погоджується", - пояснив 50 Cent.

Пісня 2003 року Many Men (Wish Death), яка супроводжувалася кліпом про стрілянину за участі Джексона у 2000 році, стала гімном Трампа та його послідовників після спроби вбивства кандидата в президенти в липні. Трек увійшов до десятки найкращих на iTunes і зріс у популярності на інших стримінгових платформах.

50 Cent також поділився відфотошопленою версією обкладинки альбому з обличчям Трампа.

На початку цього року він також написав у соціальних мережах: "Я думаю, що Трамп знову стане президентом, але я не збираюся про це говорити".

Репер також готує документальний серіал Netflix про численні звинувачення у насильстві проти Шона Diddy Комбза.