50 Cent прифотошопив обличчя Трампа до обкладинки альбому, можливий його виступ на з'їзді республіканців
Американський репер 50 Cent під час свого концерту в Бостоні показав змінену обкладинку альбому Get Rich or Die Tryin', виконавши пісню, в якій згадується замах на вбивство самого репера
Про це пише Page Six.
14 липня популярний американський репер Кертіс Джексон, більш відомий як 50 Cent, відіграв концерт у Бостоні. Під час свого шоу 49-річний музикант виконав зокрема і пісню Many Men зі свого дебютного альбому 2003 року Get Rich or Die Tryin'.
Співаючи свій хіт, репер вивів на екран відредаговане зображення обкладинки дебютного альбому. На ньому обличчя кандидата в президенти Дональда Трампа було підставлено фотошопом до оголеного торса 50 Cent. На оригінальному фото репер стоїть за розбитим склом.
У треку Many Men Кертіс Джексон згадує власний досвід, коли в нього вистрелили дев’ять разів у Квінсі, штат Нью-Йорк, у 2000 році. Згадка про Трампа на концерті 50 Cent сталася після стрілянини у кандидата в президенти у суботу, 13 липня.
"Багато чоловіків бажають мені смерті / Кров у моїх очах, і я не бачу / Я намагаюся бути тим, ким мені судилося бути", — йдеться в тексті пісні.
Репер також опублікував фотографію відфотошопленої обкладинки в соцмережах.
"У Трампа стріляли, і тепер я у тренді", - підписав 50 Cent.
Відомо, що в місті Мілвокі (штат Вісконсин) з 15 до 18 липня пройде з’їзд Республіканської партії, на якій експрезидента США Дональда Трампа офіційно виберуть кандидатом на посаду глави держави. 50 Cent також планує виступити на з’їзді. Кейт Салліван, яка стежить за оновленнями про Трампа для CNN, повідомила в Х, що репер веде переговори про це.
"Нове. За словами людини з оточення, 50 Cent веде переговори з офіційними особами з’їзду про те, щоб з’явитися в Мілуокі під час з’їзду Республіканської партії", - написала Салліван.
Ведучий CNN This Morning Weekend Віктор Блеквелл також підтвердив цю інформацію у Х. Проте він уточнив, що плани репера ще можуть змінитися.
"У понеділок вранці представник кампанії Трампа сказав, що він не знає, чи була підтверджена присутність 50 Cent на зʼїзді", - додав Блеквелл.
Разом з тим, джерело TMZ, близьке до репера, повідомило, що він не зможе бути присутнім, адже у цей час буде в іншому місті.
"Він не відвідує зʼїзд республіканців, оскільки планується, що він буде в Шривпорті, де готується до свого фестивалю Humor and Harmony. У понеділок з’явилися повідомлення про те, що 50 Cent збирається виступити на сцені в Мілуокі, щоб зіграти концерт під час з’їзду, але це була новина для його табору... і вони швидко це спростували", - додав інсайдер.
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