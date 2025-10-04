Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Репера Diddy засудили до понад 4 років увʼязнення за організацію поїздок, повʼязаних із проституцією

Репера Diddy засудили до понад 4 років увʼязнення за організацію поїздок, повʼязаних із проституцією

Марія Музиченко
4 жовтня, 2025 субота
00:52
Культура На фото: репер Diddy

Американського репера Шона Diddy Комбса визнали винним в організації перевезень платних чоловічих ескортів для участі у сексуальних виступах під впливом наркотиків та засудили до 4 років і 2 місяців увʼязнення

Зміст

Про це повідомляє Reuters та NBC News.

Суддя окружного суду США Арун Субраманіан призначив покарання у вигляді 50 місяців ( 4 роки і 2 місяці) ув’язнення 55-річному реперу Diddy. Музиканту також призначили штраф у розмірі $500 тисяч і п’ять років нагляду після виходу з в’язниці.

Його визнали винним в організації перевезення платних чоловічих ескортів через кордони штатів для участі у сексуальних виступах під дією наркотичних речовин, відомих як "Freak Offs", у яких брали участь подруги Комбса, під час яких він знімав відео та мастурбував. Проте журі виправдало його за більш тяжкими звинуваченнями у рекеті та торгівлі людьми, що могли призвести до довічного ув’язнення.

Прокуратура звинуватила Комбса у застосуванні насильства та погроз з метою змусити двох його подруг — співачку Касандру Вентуру та жінку під псевдонімом Джейн — брати участь у цих подіях.

Читайте також: Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки

Шон Комбс визнав свою провину і планує оскаржувати вирок. Він також вибачився перед своїми подругами перед оголошенням вироку.

"Мої вчинки були огидними, соромними і хворобливими. Я був хворий, хворий через наркотики. Я втратив контроль, мені потрібна була допомога, але я її не отримав, і я не можу шукати виправдань, бо моя мати мене цьому навчила", - сказав він.

Напередодні промови Комбса його діти просили суддю проявити милосердя, пояснюючи, що за рік після арешту їхній батько став кращою людиною.

Зазначається, що прокурори вимагали покарання понад 11 років увʼязнення, а захист наполягав на 14 місяцях, враховуючи час, який Комбс уже провів у в’язниці.

Що передувало 

Американський репер Diddy заарештований за секс-торгівлю і рекет без права внесення застави. Двоє суддів відмовились надати Комбсу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Вони побоюються, що він залякуватиме свідків. Чоловікові висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбс не визнав себе винним.

Арешт репера відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі.

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбс, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.

Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі.

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
російський диктатор Володимир Путін
Автор Віталій Бесараб
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
Київ
+9.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
4 жовтня
01:00
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС відповів Трампу на угоду щодо Сектора Гази
00:01
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 4 жовтня
2025, п'ятниця
3 жовтня
22:47
виробництво зброї
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах
22:36
Ексклюзив
Сергій Тігіпко
Створити лідера для певного електорату: журналістка Волошина щодо публікації у Forbes про Сергія Тігіпка
22:17
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 147 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:10
Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"
22:07
Дональд Трамп
Мінфін США розглядає можливість випуску однодоларової монети із зображенням Трампа
21:49
Ексклюзив
Спецслужби США
Перспективи є практично безмежними: експрацівник ЦРУ Гофф про зміцнення співпраці між спецслужбами Європи та України
21:38
на фото президент України Володимир Зеленський
"Очікую більших результатів від відповідальних за безпілотну складову": Зеленський провів Ставку щодо захисту енергетики від ударів РФ
21:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Заяви Путіна на Валдаї - відповідь на поворотний саміт у Копенгагені, - Наливайченко
21:01
Оновлено
На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував
20:49
вимкнення світла
Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ
20:35
Сара Маллаллі
Англіканську церкву вперше в історії очолить жінка – колишня медсестра-онколог Сара Маллаллі
20:35
Огляд
міст Хуацзян Гранд Каньйон, Китай
Найвищий у світі: як Китай б'є інженерні рекорди мостом Хуацзян
20:34
Ексклюзив
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Європа здатна захистити себе й без США, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
20:02
OPINION
Звикати до повсякденності війни
19:54
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Колос" програв "Руху", "Зоря" перемогла "Епіцентр": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
19:43
Українці отримуватимуть у Дії сповіщення про те, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах
19:27
Данія
Данія заявила про неодноразові провокації у своїх протоках з боку РФ
19:17
США Україна
Заплановані постачання надходять за графіком: Стефанішина запевнила, що шатдаун у США не впливає на підтримку України
19:14
Ексклюзив
ЗАЕС
Зараз ситуація на ЗАЕС безпечна, але загрози існують, - експертка Кошарна
19:08
Ексклюзив
удар по видобутку газу
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
19:01
Bring Kids Back UA
"Погрожували відправити на обстеження з вигаданим психдіагнозом": Україні вдалося повернути 22 українських дітей і підлітків з ТОТ
18:35
Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії
18:30
Російська дезінформація
РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД
18:10
Дональд Трамп
Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде
18:04
Ексклюзив
дрон
"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі
18:03
Ексклюзив
Дональд Трамп
Я бачу своєрідний "подарунок" Трампа європейцям, - експрацівник ЦРУ Гофф
18:00
OPINION
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
17:40
Ексклюзив
НАТО
У НАТО відсутні інструменти протидії гібридним атакам Росії, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
17:38
Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість
17:25
міжнародний проєкт Making Oddkin
Художниця Прошковська представить у Великій Британії виставку, у фокусі якої знищене обстрілами РФ зерно
17:15
Андрій Парубій
СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ
17:15
Каїс Саїд
У Тунісі до смертної кари засудили чоловіка, який критикував президента у facebook
17:06
Віктор Орбан
Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан
16:50
Безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України, - ЗМІ
16:38
Оновлено
Слуга народу
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
16:25
Ексклюзив
російський диктатор Володимир Путін
Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні
16:24
Віктор Медведчук
ЄС продовжив санкції санкції проти Медведчука та російських пропагандистів ще на рік
16:11
Оновлено
Ігнотас Адомавічюс
Міністр культури Литви, який не зміг відповісти, чий Крим, подав у відставку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV