Репера Diddy засудили до понад 4 років увʼязнення за організацію поїздок, повʼязаних із проституцією

Про це повідомляє Reuters та NBC News.

Суддя окружного суду США Арун Субраманіан призначив покарання у вигляді 50 місяців ( 4 роки і 2 місяці) ув’язнення 55-річному реперу Diddy. Музиканту також призначили штраф у розмірі $500 тисяч і п’ять років нагляду після виходу з в’язниці.

Його визнали винним в організації перевезення платних чоловічих ескортів через кордони штатів для участі у сексуальних виступах під дією наркотичних речовин, відомих як "Freak Offs", у яких брали участь подруги Комбса, під час яких він знімав відео та мастурбував. Проте журі виправдало його за більш тяжкими звинуваченнями у рекеті та торгівлі людьми, що могли призвести до довічного ув’язнення.

Прокуратура звинуватила Комбса у застосуванні насильства та погроз з метою змусити двох його подруг — співачку Касандру Вентуру та жінку під псевдонімом Джейн — брати участь у цих подіях.

Шон Комбс визнав свою провину і планує оскаржувати вирок. Він також вибачився перед своїми подругами перед оголошенням вироку.

"Мої вчинки були огидними, соромними і хворобливими. Я був хворий, хворий через наркотики. Я втратив контроль, мені потрібна була допомога, але я її не отримав, і я не можу шукати виправдань, бо моя мати мене цьому навчила", - сказав він.

Напередодні промови Комбса його діти просили суддю проявити милосердя, пояснюючи, що за рік після арешту їхній батько став кращою людиною.

Зазначається, що прокурори вимагали покарання понад 11 років увʼязнення, а захист наполягав на 14 місяцях, враховуючи час, який Комбс уже провів у в’язниці.

Що передувало

Американський репер Diddy заарештований за секс-торгівлю і рекет без права внесення застави. Двоє суддів відмовились надати Комбсу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Вони побоюються, що він залякуватиме свідків. Чоловікові висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбс не визнав себе винним.

Арешт репера відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі.

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбс, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.

Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі.