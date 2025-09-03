Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри

Про це повідомляє BBC.

Розробники Call of Duty оголосили про плани створення повнометражного фільму за мотивами гри. Видавець Activision підтвердив, що працюватиме над екранізацією спільно з кіностудією Paramount, аби створити блокбастер, який "має захопити величезну глобальну аудиторію фанатів".

Наразі подробиці щодо сюжету чи акторського складу майбутнього фільму не розголошуються. Однак президент Activision Роб Костіч наголосив, що команда прагне відтворити атмосферу гри на великому екрані та подарувати фанатам "незабутній фільм", який зацікавить і нову аудиторію.