Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри
Видавець гри "Call of Duty" Activision оголосив, що співпрацюватиме з кіностудією Paramount для створення масштабного блокбастера у форматі ігрового фільму
Про це повідомляє BBC.
Розробники Call of Duty оголосили про плани створення повнометражного фільму за мотивами гри. Видавець Activision підтвердив, що працюватиме над екранізацією спільно з кіностудією Paramount, аби створити блокбастер, який "має захопити величезну глобальну аудиторію фанатів".
Наразі подробиці щодо сюжету чи акторського складу майбутнього фільму не розголошуються. Однак президент Activision Роб Костіч наголосив, що команда прагне відтворити атмосферу гри на великому екрані та подарувати фанатам "незабутній фільм", який зацікавить і нову аудиторію.
- У Великій Британії 29 серпня стартували зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач", режисером якого став Шон Леві. Головну роль у стрічці виконає канадець Раян Гослінг.
