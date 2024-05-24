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Руслана у 51-й день народження презентувала пісню і кліп "Буйна"

24 травня, 2024 п'ятниця
14:57
Культура

Українська співачка Руслана Лижичко випустила пісню "Буйна" та кліп, присвячений новій історії про козаків-характерників, яким приписувалося володіння магічними силами

Зміст

Премʼєра відбулася на YouTube.

Українська співачка Руслана Лижичко 24 травня відзначає день народження. Своє 51-річчя перша переможниця на Євробаченні від України вирішила відзначити виходом авторської пісні "Буйна" та кліпу на неї.

Як зазначається в описі, "Буйна" за жанром неоетноденс. В аранжуванні Руслана використала автентичні семпли - звучання трембіти та труб. Весь біт створений з оригінальних звуків металу - переважно використовувалися справжні ланцюги і коси.

Кліп знімали в Україні, у домашній студії Руслани - спеціальній металевій кімнаті, що була сконструйована за авторським задумом співачки для того, щоби створювати оригінальний металевий біт. Для зйомки використовувалися фактури карпатських каньйонів. Відео знімали в січні та лютому за низького температурного режиму.

Кліп є мізансценою з майбутнього шоу Руслани Wild Heart та ілюструє епізод з її майбутнього шоу.

"Цей кліп присвячено новій історії про залізний ритм за мотивами переказів про характерників. Характерництво – це містичні практики січових козаків, овіяні легендами, що розповідають про надлюдські здібності наших пращурів. Козак-характерник – це людина-міф, яка одна могла протистояти цілому війську. Характерник міг приспати вороже військо і дати сили власним козакам декілька днів без їжі й перепочинку долати безлюдний степ і приймати бій. Характерники знали, як домовитися з каменем і як примусити заговорити метал. Бойовий крик козацького заліза – шабель, ланцюгів та інших приспособ наводили жах на супостатів", - пояснюється в описі.

Творці кліпу уточнюють, що, попри те, що існує думка, що серед характерників не було жінок, насправді – це не зовсім так. За часів Київської Русі жінок-характерниць називали терміном "поляниця". Відомо, що в охороні Великого князя київського Святослава Хороброго були тілоохоронцями ці загадкові жінки-амазонки, характерниці-поляниці. У військовому мистецтві вони ні в чому не поступалися чоловікам, зате вміли багато такого, що було недоступно звичайному воїну давньої Русі. Імовірно, саме таку поляницю втілює в кліпі Руслана.

Сюжет кліпу алегорично розповідає про намисто. 

"Намисто є одним з важливих елементів українського етносу. У кліпі намисто має образ чистої води. Металевий ритм, який створює героїня відео, допомагає їй вкінці вдягнути на себе це намисто", - додали в описі.

Кліп вийшов одразу двома мовами: українською та англійською.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Руслана
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