Санкції щодо російських видавництв в Україні закінчилися у 2022 році, у РНБО прокоментували

Про це Рада національної безпеки і оборони України повідомила "Читомо" у відповідь на інформаційний запит.

Наразі санкції щодо російських видавництв в Україні не діють і не плануються у введення. Зокрема йдеться про видавництва "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Книжный мир", "Алгоритм", "Центрполиграф", "Алетейя", "Донбасс", "Аргументы недели", "Вече", "Сімекс", "Санлайн", санкції на які діяли раніше, – від 19 березня 2019 року і до березня 2022 року.

Український інститут книги у травні 2024 року і липні 2025 року запропонував РНБО застосувати санкції проти таких юридичних осіб:

бренд Litres (видавнича група "Ексмо-АСТ");

видавництво "Пітер";

ТОВ "Видавництво Ексмо";

ТОВ "Видавництво АСТ";

ТОВ "Видавничий дім Пітер".

Ці компанії, як зазначають в УІК, поширюють книжки, що виправдовують збройну агресію РФ проти України, заперечують її територіальну цілісність або пропагують наративи держави-агресора.

У відповідь на запит "Читомо" в УІК уточнили, що надіслали звернення до уповноважених органів у межах компетенції, визначеної законом України "Про державну підтримку книговидавничої справи", а саме до Служби безпеки України. При цьому сам інститут не є розпорядником переліків санкційних юридичних осіб і не має повноважень ухвалювати рішення про застосування санкцій.

Згідно з листами РНБО за травень 2024 року і липень 2025 року, Рада нацбезпеки та її апарат підтвердили отримання звернень УІК, однак відповідно до статті 5 закону України "Про санкції" РНБО розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій лише на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Служби безпеки України.

Держкомтелерадіо, своєю чергою, веде два офіційні реєстри (видавничої продукції антиукраїнського змісту, дозволеної до ввезення російськомовної продукції) і ухвалює рішення щодо накладення штрафів та вилучення з обігу книжок з РФ, Білорусі, тимчасово окупованих територій України без дозволу.

Нині в переліку видавничої продукції антиукраїнського змісту, який ведеться з грудня 2022 року, міститься інформація про 602 пропагандистські видання — список збільшується кожного місяця, адже випуск книжок антиукраїнського змісту постійно зростає.

