"Щоби що?": путіністка Лоліта відмовилась виступати на окупованому Донбасі

Про це вона повідомила російському пропагандистському виданню NEWS.ru.

Російська співачка Лоліта, фігурантка центру "Миротворець", яка з січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність, заявила, що не збирається їхати до Донецька та Луганська за прикладом путініста Філіпа Кіркорова.

"Філіпом [Кіркоровим] пишаюся, захоплююсь ним. Ні, я не планую [їхати на Донбас]. Я не вважаю це за потрібне. Я була в Донецьку та в Луганську. Мене не можна звинуватити у тому, що я не їздила", - сказала путіністка.

Вона наголосила, що не хоче, щоб всі думали, що вона намагається заслужити любов аудиторії за будь-яку ціну.

"Я не хочу, щоб це виглядало навмисне. Взяла, поїхала... Щоб що? Мені багато хто пише із Донецька та Луганська. Кажуть, нефіг тут робити. Що це ви призвичаїлися їздити? Нам зараз не до пісень", – пояснила Лоліта.