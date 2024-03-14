"Щоби що?": путіністка Лоліта відмовилась виступати на окупованому Донбасі
Уродженка України, російська співачка Лоліта Мілявська, яка підтримала розвʼязану РФ війну, заявила, що не бачить сенсу їхати з концертами на окупований Донбас
Про це вона повідомила російському пропагандистському виданню NEWS.ru.
Російська співачка Лоліта, фігурантка центру "Миротворець", яка з січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність, заявила, що не збирається їхати до Донецька та Луганська за прикладом путініста Філіпа Кіркорова.
"Філіпом [Кіркоровим] пишаюся, захоплююсь ним. Ні, я не планую [їхати на Донбас]. Я не вважаю це за потрібне. Я була в Донецьку та в Луганську. Мене не можна звинуватити у тому, що я не їздила", - сказала путіністка.
Вона наголосила, що не хоче, щоб всі думали, що вона намагається заслужити любов аудиторії за будь-яку ціну.
"Я не хочу, щоб це виглядало навмисне. Взяла, поїхала... Щоб що? Мені багато хто пише із Донецька та Луганська. Кажуть, нефіг тут робити. Що це ви призвичаїлися їздити? Нам зараз не до пісень", – пояснила Лоліта.
Відомо, що раніше в Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.
Кіркоров був одним із гостей цієї вечірки, організованої 21 грудня у Москві. Через скандал Кіркорова почали видаляти з телеефірів і скасовувати його концерти у РФ. Тому 13 лютого він приїхав на окуповану Росією територію українського Донбасу та заспівав перед злочинною російською армією пісню Ірини Білик.
Раніше повідомлялося, що Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці".
Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Білгорода та заявила, що сама фінансово підтримує їх.
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