Щоденники, есеї та оповідання: у грудні вийде друга книжка загиблого поета і воїна Максима Далі Кривцова
Видавництво "Наш Формат" відкрило передзамовлення на книжку загиблого на фронті письменника та військовослужбовця Максима Кривцова "На мінному полі пам'яті"
Про це повідомила в своєму телеграм-каналі журналістка і букблогерка Тетяна Гонченко.
"На мінному полі пам'яті" - це друга книжка Максима Кривцова з позивним Далі, який загинув на війні проти Росії.
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"На мінному полі пам'яті" - це щоденники, есеї та оповідання, які Кривцов написав, починаючи з 2015 року, коли воював у складі 5-го батальйону ДУК "Правий сектор". Книжка охоплює твори, написані під час служби кулеметником у ЗСУ, і до загибелі автора в січні цього року. Упорядковували книжку вже його друзі.
Фото: nashformat.ua
"Друзі, на знак нашої вдячності, пам’яті та шани до Максима Кривцова Далі і справи його життя, ми прийняли рішення, що весь прибуток від реалізації теперішнього та майбутніх накладів книги, а також електронних примірників "На мінному полі пам'яті", будуть розподілятися таким чином: половина перераховуватиметься родині Максима, решта — ГО "Реформація" на просвітницькі книжкові проєкти для військових", - зазначили у видавництві.
Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.
7 січня стало відомо про загибель на війні Максима Кривцова (Далі) - військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Максиму Кривцову було 33 роки.
Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.
У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі (Кривцова).
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